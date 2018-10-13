＜レスリング＞野﨑竜陽（中京学院大）が3年連続優勝…2018年西日本学生選手権・男子グレコローマン

西日本学生選手権は10月12～13日、大阪・堺市金岡公園体育館で男子グレコローマンが行われ、82kg級の野﨑竜陽（中京学院大）が前年までの80kg級に続いての3年連続優勝を達成した。
60kg級の神田優人（中京学院大）と77kg級の山崎翔馬（九州共立大）も、それぞれ59kg級、75kg級に続いての連覇を達成。神田は2年生にして2年連続優勝。97kg級は島田樹（帝塚山大）が勝ち、グレコローマンでは同大学から初の王者に輝いた。昨年はフリースタイルで97kg級の竹内亮亘が大学初の王者となっていた。
各階級の成績は下記の通り。
《トーナメント表》
55kg 60kg 63kg 67kg 72kg 77kg 82kg 87kg 97kg 130kg
男子グレコローマン
▼55kg級 ［1］槇本大輔（徳山大）、［2］三浦紘明（九州共立大）、［3］吉岡翔一朗（近大）、中村晟笙（帝塚山大）
▼60kg級 ［1］神田優人（中京学院大）、［2］山際樹（日本文理大）、［3］大兼康太（日本文理大）、田代拓海（福岡大）
▼63kg級 ［1］東本拓真（近大）、［2］大川慧輔（関大）、［3］濱本虎之介（徳山大）、山崎大雅（日本文理大）
▼67kg級 ［1］堀江耐志（徳山大）、［2］田口学容（中京学院大）、［3］岩本巧（同志社大）、白濱美宗（九州共立大）
▼72kg級 ［1］河部直樹（中京学院大）、［2］菅原魁一（日本文理大）、［3］山本雅也（九州共立大）、為房虎太郎（同志社大）
▼77kg級 ［1］山﨑翔馬（九州共立大）、［2］大草英之（九州共立大）、［3］藤田力也（日本文理大）、藤井瀬名（帝塚山大）
▼82kg級 ［1］野﨑竜陽（中京学院大）、［2］古川裕貴（九州共立大）、［3］大濱裕騎（日本文理大）、今村太陽（福岡大）
▼87kg級 ［1］隈部吉伸（九州共立大）、［2］渡邉翔吾（日本文理大）、［3］田中颯人（関西大）、北英将（福岡大）
▼97kg級 ［1］島田樹（帝塚山大）、［2］髙橋三十郎（九州共立大）、［3］長野修平（近大）、宮原尚之（中京学院大）
▼130kg級 ［1］矢野遥己（徳山大）、［2］津山丈証（近大）、［3］矢神雄太郎（徳山大）、森右秀（中京学院大）