ツアー・オブ・ターキー第５ステージはホッジが優勝

トルコで開催中の第54回プレジデンシャル・ツアー・オブ・ターキー（ＵＣＩワールドツアー）は、10月13日にセルチュクからマニサまでの136.5kmで第５ステージを競い、コロンビアのアルバロ・ホッジ（クイックステップフロアーズ）が、集団ゴールスプリントを制して区間初優勝を果たした。
ターコイズブルーの総合リーダージャージは、カザフスタンのアレクセイ・ルツェンコ（アスタナプロチーム）が守ったが、第５ステージで区間３位に入ったオーストラリアのネイザン・ハース（カチューシャ・アルペシン）が６秒のボーナスタイムを獲得し、４秒差で総合２位に浮上した。
これで日曜日の最終ステージを残し、総合リーダーのルツェンコをハースとディフェンディングチャンピオンのディエゴ・ウリッシ（ＵＡＥチーム・エミレーツ）が６秒差で追いかける展開になった。最終ステージはブルサからイスタンブールまでの166.7kmで競われ、アップダウンが多く中盤にカテゴリー３の峠を越える。ゴールも平坦ではなく、軽いアップヒルになっている。
■第５ステージ結果［10月13日／セルチュク〜マニサ／136.5km］
1. HODEG CHAGUI Alvaro Jose (QUICK - STEP FLOORS / COL) 03h15'12''
2. DEGENKOLB John (TREK - SEGAFREDO / GER)
3. HAAS Nathan (TEAM KATUSHA ALPECIN / AUS)
4. BENNETT Sam (BORA - HANSGROHE / IRL)
5. NOPPE Christophe (SPORT VLAANDEREN - BALOISE / BEL)
6. THEUNS Edward (TEAM SUNWEB / BEL)
7. SAJNOK Szymon (CCC SPRANDI POLKOWICE / POL)
8. RICHEZE Maximiliano Ariel (QUICK - STEP FLOORS / ARG)
9. PORSEV Alexander (GAZPROM - RUSVELO / RUS)
10. CONSONNI Simone (UAE TEAM EMIRATES / ITA)
■第５ステージまでの総合成績
1. LUTSENKO Alexey (ASTANA PRO TEAM / KAZ) 18h49’42’’
2. HAAS Nathan (TEAM KATUSHA ALPECIN / AUS) +4”
3. ULISSI Diego (UAE TEAM EMIRATES / ITA) +04”
4. PRADES REVERTER Eduard (EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS / ESP) +06”
5. FELLINE Fabio (TREK - SEGAFREDO / ITA) +9”
6. GUERREIRO Rúben (TREK - SEGAFREDO / POR) +10”
7. FERNANDEZ CRUZ Delio (DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM / ESP) +10”
8. FABBRO Matteo (TEAM KATUSHA ALPECIN / ITA) +10”
9. FINETTO Mauro (DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM / ITA) +10”
10. ROCHE Nicolas (BMC RACING TEAM / IRL) +10”
（ レース公式サイト ）