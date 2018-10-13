【１４日】
◇福井市◇休日急患センター（９時～２３時、城東４、内科）電話０７７６（２２）２０９９▽県こども急患センター（９時～２３時、城東４、小児科）電話０７７６（２６）８８００▽安原医院（９時～１８時、東郷二ケ町）電話０７７６（４１）００１８▽奥村外科胃腸科（９時～１８時、木田１）電話０７７６（３３）１５００▽休日急患歯科診療所（９時～１７時、大願寺３）電話０７７６（２６）８４６８▽県精神科救急情報センター（終日）電話０７７６（６３）６８９９
◇あわら市◇加納病院（９時～１７時、花乃杜１、内科）電話０７７６（７３）１００１▽木村病院（９時～１７時、北金津、内科）電話０７７６（７３）３３２３
◇坂井市◇中瀬整形外科医院（９時～１７時、丸岡町里丸岡、外科）電話０７７６（６７）３７７７
◇大野市◇休日急患診療所（９時～２１時、篠座、内科・外科・小児科）電話０７７９（６５）８９９９
◇勝山市◇福井勝山総合病院（９時～１７時、長山町２）電話０７７９（８８）０３５０
◇鯖江市◇高村病院（９時～１７時、幸町１）電話０７７８（５１）２０３０◇高野医院（９時～１７時、河和田町）電話０７７８（６５）０２３６
◇越前町◇織田病院（９時～１７時、織田）電話０７７８（３６）１０００
〓越前市〓中村病院（９時～１７時、天王町）電話０７７８（２２）０６１８▽加藤医院（９時～１７時、北町）電話０７７８（２２）２３３４
◇敦賀市◇休日急患センター（９時～１２時、中央町２、内科・小児科・歯科）電話０７７０（２５）５３１１▽国立病院機構敦賀医療センター（９時～１２時、１３時～１７時、桜ケ丘町、外科系）電話０７７０（２５）１６００ （受け付けは診療終了時間の１５分前まで）
◇美浜町◇関根クリニック（９時～１７時、興道寺）電話０７７０（３２）２２００
◇小浜市◇にしお内科（９時～１７時、南川町）電話０７７０（５３）２４０７
◇高浜町◇常藤内科医院（９時～１７時、若宮）電話０７７０（７２）４７８１