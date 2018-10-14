【声優誕生日まとめ】10月14日～20日生まれの声優さんは？ 三ツ矢雄二さんから若本規夫さんまで

声優という仕事はアニメのみならずTVやイベント出演、中にはアーティストとして活動される方、その活動は広がりを続けています。そんな中、ラジオやイベント、SNSなどにおいて、声優さんの誕生日を祝う姿が多数見られ、ファンの間でも馴染み深いイベントとなりました。
そこでアニメ！アニメ！では、直近に誕生日を迎える声優さんたちをご紹介。今回は10月14日～10月20日にかけて誕生日を迎える声優さんをピックアップしました。
【10月14日】
合田慎二郎さん
岡野浩介さん
風間健太郎さん
金子未来さん
白石冬美さん
新藤明夫さん
外谷勝由さん
前田ゆきえさん
山内悠椰さん
和田カヨさん
【10月15日】
伊藤和晃さん
大森日雅さん
奥島和美さん
勝生真沙子さん
小飯塚貴世江さん
小林壮太郎さん
阪田伊都さん
永井ちひろさん
仲谷明香さん
吉竹範子さん
依田英助さん
【10月16日】
小林未沙さん
小森まなみさん
徳石勝大さん
八戸優さん
前田このみさん
松野太紀さん
松本大督さん
南山裕希さん
山本嘉子さん
【10月17日】
板取政明さん
岩澤俊樹さん
大谷美貴さん
大村歌奈さん
神代知衣さん
幸地真作さん
小幡洋子さん
津川祝子さん
中西俊彦さん
西興一朗さん
林一夫さん
平野妹さん
福井信介さん
藤崎聖さん
松田辰也さん
真中桂子さん
峰野勝成さん
【10月18日】
浅倉歩さん
伊東健人さん
尾上翔さん
金野潤さん
くるまどあきこさん
桜井ちひろさん
白石稔さん
中司ゆう花さん
野水伊織さん
藤巻恵理子さん
三ツ矢雄二さん
茂木優さん
安原麗子さん
若本規夫さん
【10月19日】
あおきさやかさん
青羽剛さん
榎木淳弥さん
河野智之さん
佐藤銀平さん
nobukoさん
原一夫さん
藤田咲さん
松田洋治さん
三谷翔子さん
ラサール石井さん
【10月20日】
青森伸さん
小菅真美さん
財満健太さん
近田和生さん
辻親八さん
遠近孝一さん
富沢美智恵さん
中村公子さん
西松和彦さん
萩森徇子さん
松岡洋子さん
MoA