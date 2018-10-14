＜レスリング＞《速報》尾﨑野乃香（JWA／東京・帝京高）が優勝、鏡優翔（同）は3位…2018年ユース・オリンピック第2日

（2018年10月13日、アルゼンチン・ブエノスアイレス）

女子

　【女子57kg級】尾﨑野乃香（JOCエリートアカデミー／東京・帝京高）　　　優勝＝10選手出場
決　　　　勝　○［Ｔフォール、10-0］Anna hella SZEL（ハンガリー）
リーグ５回戦　　ＢＹＥ
リーグ４回戦　○［Ｔフォール、10-0］Hala wael imbabi AHMED（エジプト）
リーグ３回戦　○［Ｔフォール、10-0］Anastasia BLAYVAS（ドイツ）
リーグ２回戦　○［Ｔフォール、10-0］Kaetlyn-rae okada QUINTANILLA（グアム）
リーグ１回戦　○［フォール、8-2］LOPEZ MARTINEZ Andrea Monserrat（メキシコ）

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　【女子73kg級】鏡優翔（JOCエリートアカデミー／東京・帝京高）　　　3位＝10選手出場
３ 位 決 定 戦  ○［8-0］Kseniya DZIBUK（ベラルーシ）
リーグ５回戦　○［Ｔフォール、10-0］Anika elizabeth WHITE（カナダ）
リーグ４回戦　　ＢＹＥ
リーグ３回戦　○［Ｔフォール、12-2］Julia hanna FRIDLUND（スウェーデン）
リーグ２回戦　○［Ｔフォール、10-0］Ioana LUDGATE（アメリカンサモア）
リーグ１回戦　●［1-4］Milaimys de la caridad MARIN POTRILLE（キューバ）

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