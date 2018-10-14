「アニマエール！」宇希を加入させるためにこはね達が立てた作戦は…第2話先行カット

『アニマエール！』第2話 先行カット (C)卯花つかさ・芳文社／アニマエール！製作委員会

TVアニメ『アニマエール！』より、10月14日放送の第2話「かわいいけどかっこいい」のあらすじと先行カットが到着した。

本作は、人の力になることが大好きな少女・鳩谷こはねが主人公。チアリーディングに魅了されたこはねは、高校入学を機に、経験者の有馬ひづめや幼馴染の猿渡宇希と共にチア同好会を立ちあげる、青春ストーリーが描かれる作品だ。

第2話では、ひづめと一緒にチアをやれることになったこはねがメンバー集めを開始する。こはねは幼馴染でいつも何かとフォローしてくれる猿渡宇希を勧誘するが、中々説得できずにいた。そんな中こはねとひづめが立てた作戦とは…？

『アニマエール！』第2話「かわいいけどかっこいい」は、10月14日（日）TOKYO MXほかにて放送開始。

TVアニメ『アニマエール！』作品情報

＜放送情報＞

TOKYO MX：毎週日曜24:00～

BS11：毎週日曜24:00～

AT-X：毎週日曜23:30～

※放送情報は変更となる可能性がございます。

＜STAFF＞

原作：卯花つかさ（芳文社「まんがタイムきららキャラット」連載）

監督：佐藤雅子

シリーズ構成：志茂文彦

キャラクターデザイン：天崎まなむ

総作画監督：天崎まなむ、曾我篤史

アクション作画監督：狩野正志

美術監督：安田ゆかり（オリーブ）

色彩設計：伊藤裕香

撮影監督：廖程芝

編集：小野寺絵美

音響監督：平光琢也

音響効果：風間結花

音楽：manzo、堤博明

音響制作：神南スタジオ

振付・チアダンス監修：柳下容子、瀧本有美、東京ガールズ

アニメーション制作：動画工房

OPテーマ：「ジャンプアップ↑エール！！」／神ノ木高校チアリーディング部

EDテーマ：「One for All」／神ノ木高校チアリーディング部

＜CAST＞

鳩谷こはね：尾崎由香

有馬ひづめ：山田唯菜

猿渡宇希：井澤美香子

舘島虎徹：楠木ともり

牛久花和：白石晴香

犬養先生：松井恵理子

(C)卯花つかさ・芳文社／アニマエール！製作委員会

松本 翼