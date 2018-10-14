【関東大学サッカーリーグ戦2部第16節】青山学院は慶應義塾とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

関東大学サッカーリーグ2部第16節は10月14日 (日)、日本体育大学健志台キャンパスサッカー場で青山学院大学 vs 慶應義塾大学の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ 青山学院大学

GK 12 大原悠太朗

DF 23 吉田歩未

DF 20 高田誠也

DF 5 椿健太郎

DF 18 加倉井拓弥

MF 10 小泉佳穂

MF 32 久保田成悟

MF 29 福間悠仁

MF 8 瀬川泰樹

MF 11 森孝輔

FW 19 大竹将吾

GK 1 北原慶太

DF 15 向井尭良

DF 21 後藤田亘輝

MF 14 尾ノ上幸生

MF 31 西羽拓

MF 33 小畑慶太郎

FW 13 大竹颯

■ 慶應義塾大学

GK 21 上田朝都

DF 2 井出悠介

DF 3 鴻巣良真

DF 4 野村京平

DF 7 佐藤海徳

MF 14 江本優貴

MF 24 八田和己

MF 13 山田盛央

MF 8 小谷春日

MF 10 松木駿之介

FW 25 沼崎和弥

GK 1 藤川誠人

DF 33 風間真哉

MF 6 増田皓央

MF 11 多嶋田雅司

MF 32 堤惠杜

FW 18 福本拓海

FW 23 松岡瑠夢