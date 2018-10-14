【関東大学サッカーリーグ戦2部第16節】青山学院は慶應義塾とスコアレスドロー

関東大学サッカーリーグ2部第16節は10月14日 (日)、日本体育大学健志台キャンパスサッカー場で青山学院大学 vs 慶應義塾大学の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。
メンバー
■ 青山学院大学
GK 12 大原悠太朗
DF 23 吉田歩未
DF 20 高田誠也
DF 5 椿健太郎
DF 18 加倉井拓弥
MF 10 小泉佳穂
MF 32 久保田成悟
MF 29 福間悠仁
MF 8 瀬川泰樹
MF 11 森孝輔
FW 19 大竹将吾
GK 1 北原慶太
DF 15 向井尭良
DF 21 後藤田亘輝
MF 14 尾ノ上幸生
MF 31 西羽拓
MF 33 小畑慶太郎
FW 13 大竹颯
■ 慶應義塾大学
GK 21 上田朝都
DF 2 井出悠介
DF 3 鴻巣良真
DF 4 野村京平
DF 7 佐藤海徳
MF 14 江本優貴
MF 24 八田和己
MF 13 山田盛央
MF 8 小谷春日
MF 10 松木駿之介
FW 25 沼崎和弥
GK 1 藤川誠人
DF 33 風間真哉
MF 6 増田皓央
MF 11 多嶋田雅司
MF 32 堤惠杜
FW 18 福本拓海
FW 23 松岡瑠夢