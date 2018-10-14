【関東大学サッカーリーグ戦2部第16節】青山学院は慶應義塾とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

関東大学サッカーリーグ2部第16節は10月14日 (日)、日本体育大学健志台キャンパスサッカー場で青山学院大学 vs 慶應義塾大学の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ 青山学院大学

GK　12　大原悠太朗

DF　23　吉田歩未

DF　20　高田誠也

DF　5　椿健太郎

DF　18　加倉井拓弥

MF　10　小泉佳穂

MF　32　久保田成悟

MF　29　福間悠仁

MF　8　瀬川泰樹

MF　11　森孝輔

FW　19　大竹将吾

GK　1　北原慶太

DF　15　向井尭良

DF　21　後藤田亘輝

MF　14　尾ノ上幸生

MF　31　西羽拓

MF　33　小畑慶太郎

FW　13　大竹颯

■ 慶應義塾大学

GK　21　上田朝都

DF　2　井出悠介

DF　3　鴻巣良真

DF　4　野村京平

DF　7　佐藤海徳

MF　14　江本優貴

MF　24　八田和己

MF　13　山田盛央

MF　8　小谷春日

MF　10　松木駿之介

FW　25　沼崎和弥

GK　1　藤川誠人

DF　33　風間真哉

MF　6　増田皓央

MF　11　多嶋田雅司

MF　32　堤惠杜

FW　18　福本拓海

FW　23　松岡瑠夢

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