多摩モノレール「多摩モノまつり2018」 11月17日(土)に開催

多摩モノレール車両基地が会場　入場無料

《会場》
多摩モノレール車両基地　髙松駅下車徒歩約7分

《日時》
2018年11月17日(土)　10:00〜15:00　雨天決行・荒天中止

実施内容

《展示》
車両・車両搭載機器展示　案内表示器展示

《実演》
案内表示器実演　　　ATC単打ベル動作実演
アント走行実演　　　車両牽引実演
トラバーサ操作実演　工作車走行実演
リフト車走行実演

《体験》
除雪機操作体験　　　　マスコンハンドル操作体験
パンタグラフ操作体験　運転台で制服記念撮影会

《販売》
グッズ販売　　　　　　鉄道部品販売

《その他》
基地内クイズラリー　　新幹線ふわふわ（有料）

《外部協力》
◎グッズ販売　小田急電鉄　西武鉄道　立川バス

◎販売・物産展・PR　沿線5市（多摩市　八王子市　日野市　立川市　東大和市）　国際製菓専門学校　都立大島高等学校

◎車両展示　立川警察署　立川消防署　自衛隊東京地方協力本部立川出張所　立川バス　西武バス

◎マスコットキャラクター　西武ライオンズ　アルバルク東京　東大和市

◎会場マップ

《後援》
多摩市　八王子市　日野市　立川市　東大和市

《多摩モノレールからの注意事項》
・イベント当日、車両基地内には駐車場・駐輪場はございません。自動車、バイク、自転車等での
ご来場はご遠慮ください。また、歩道や近隣施設等への違法駐車・駐輪もご遠慮ください。

・車両基地内はすべて禁煙となります。 ※煙の出ない電子タバコ等も禁止となります。

・会場内での無人航空機(ドローン等)の飛行は、すべて禁止とさせていただきます。

《問い合わせ》
多摩都市モノレール 総務部事業課　TEL　042-526-7800
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間 平日9:00~17:45

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

鉄道チャンネル

on

©株式会社エキスプレス

鉄道チャンネルニュースアプリ

いつでもどこでも、気になる最新鉄道ニュースをまとめてチェックできる無料アプリ！多岐にわたるジャンルのニュースを配信中♪

詳細はこちら