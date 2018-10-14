多摩モノレール「多摩モノまつり2018」 11月17日(土)に開催

多摩モノレール車両基地が会場 入場無料

《会場》

多摩モノレール車両基地 髙松駅下車徒歩約7分

《日時》

2018年11月17日(土) 10:00〜15:00 雨天決行・荒天中止

実施内容

《展示》

車両・車両搭載機器展示 案内表示器展示

《実演》

案内表示器実演 ATC単打ベル動作実演

アント走行実演 車両牽引実演

トラバーサ操作実演 工作車走行実演

リフト車走行実演

《体験》

除雪機操作体験 マスコンハンドル操作体験

パンタグラフ操作体験 運転台で制服記念撮影会

《販売》

グッズ販売 鉄道部品販売

《その他》

基地内クイズラリー 新幹線ふわふわ（有料）

《外部協力》

◎グッズ販売 小田急電鉄 西武鉄道 立川バス

◎販売・物産展・PR 沿線5市（多摩市 八王子市 日野市 立川市 東大和市） 国際製菓専門学校 都立大島高等学校

◎車両展示 立川警察署 立川消防署 自衛隊東京地方協力本部立川出張所 立川バス 西武バス

◎マスコットキャラクター 西武ライオンズ アルバルク東京 東大和市

◎会場マップ

《後援》

多摩市 八王子市 日野市 立川市 東大和市

《多摩モノレールからの注意事項》

・イベント当日、車両基地内には駐車場・駐輪場はございません。自動車、バイク、自転車等での

ご来場はご遠慮ください。また、歩道や近隣施設等への違法駐車・駐輪もご遠慮ください。

・車両基地内はすべて禁煙となります。 ※煙の出ない電子タバコ等も禁止となります。

・会場内での無人航空機(ドローン等)の飛行は、すべて禁止とさせていただきます。

《問い合わせ》

多摩都市モノレール 総務部事業課 TEL 042-526-7800

受付時間 平日9:00~17:45