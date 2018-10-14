【J3第27節】YS横浜が長野との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第27節は10月14日 (日)、長野ＵスタジアムでAC長野パルセイロ vs Y.S.C.C.横浜の試合が行われました。

前半終了時点で、YS横浜は0点、長野は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、長野はYS横浜のゴールを割ることはできず、一方YS横浜は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、YS横浜は、1点差で長野を降し、見事勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ AC長野パルセイロ

GK 16 阿部 伸行

DF 19 三上 陽輔

DF 5 寺岡 真弘

DF 26 遠藤 元一

DF 2 松原 優吉

MF 25 有永 一生

MF 6 岩沼 俊介

MF 17 明神 智和

MF 8 河合 秀人

FW 28 松村 亮

FW 30 萬代 宏樹

GK 21 小澤 章人

DF 3 大島 嵩弘

MF 22 國領 一平

MF 23 堂安 憂

MF 14 東 浩史

FW 7 佐藤 悠希

FW 27 竹下 玲王

■ Y.S.C.C.横浜

GK 1 浅沼 優瑠

DF 17 河野 諒祐

DF 3 宗近 慧

DF 5 中西 規真

DF 9 大泉 和也

MF 23 三沢 直人

MF 6 小澤 光

MF 14 後藤 京介

MF 8 吉田 明生

FW 10 辻 正男

FW 11 北脇 健慈

GK 39 趙 天賜

DF 25 西山 峻太

MF 7 宮尾 孝一

MF 4 土館 賢人

MF 13 仲村 京雅

MF 15 奥田 晃也

FW 20 進 昂平

スタッツ

長野YS横浜CK数85PK数00オフサイド数11シュート数910直接FK数139警告数00退場数10間接FK数12