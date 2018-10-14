【J3第27節】YS横浜が長野との一進一退を制す

J3リーグ第27節は10月14日 (日)、長野ＵスタジアムでAC長野パルセイロ vs Y.S.C.C.横浜の試合が行われました。
前半終了時点で、YS横浜は0点、長野は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、長野はYS横浜のゴールを割ることはできず、一方YS横浜は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、YS横浜は、1点差で長野を降し、見事勝利です。
メンバー
■ AC長野パルセイロ
GK 16 阿部 伸行
DF 19 三上 陽輔
DF 5 寺岡 真弘
DF 26 遠藤 元一
DF 2 松原 優吉
MF 25 有永 一生
MF 6 岩沼 俊介
MF 17 明神 智和
MF 8 河合 秀人
FW 28 松村 亮
FW 30 萬代 宏樹
GK 21 小澤 章人
DF 3 大島 嵩弘
MF 22 國領 一平
MF 23 堂安 憂
MF 14 東 浩史
FW 7 佐藤 悠希
FW 27 竹下 玲王
■ Y.S.C.C.横浜
GK 1 浅沼 優瑠
DF 17 河野 諒祐
DF 3 宗近 慧
DF 5 中西 規真
DF 9 大泉 和也
MF 23 三沢 直人
MF 6 小澤 光
MF 14 後藤 京介
MF 8 吉田 明生
FW 10 辻 正男
FW 11 北脇 健慈
GK 39 趙 天賜
DF 25 西山 峻太
MF 7 宮尾 孝一
MF 4 土館 賢人
MF 13 仲村 京雅
MF 15 奥田 晃也
FW 20 進 昂平
スタッツ
長野YS横浜CK数85PK数00オフサイド数11シュート数910直接FK数139警告数00退場数10間接FK数12