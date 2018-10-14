【J3第27節】YS横浜が長野との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第27節は10月14日 (日)、長野ＵスタジアムでAC長野パルセイロ vs Y.S.C.C.横浜の試合が行われました。
前半終了時点で、YS横浜は0点、長野は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、長野はYS横浜のゴールを割ることはできず、一方YS横浜は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、YS横浜は、1点差で長野を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ AC長野パルセイロ

GK　16　阿部　伸行
DF　19　三上　陽輔
DF　5　寺岡　真弘
DF　26　遠藤　元一
DF　2　松原　優吉
MF　25　有永　一生
MF　6　岩沼　俊介
MF　17　明神　智和
MF　8　河合　秀人
FW　28　松村　亮
FW　30　萬代　宏樹

GK　21　小澤　章人
DF　3　大島　嵩弘
MF　22　國領　一平
MF　23　堂安　憂
MF　14　東　浩史
FW　7　佐藤　悠希
FW　27　竹下　玲王

■ Y.S.C.C.横浜

GK　1　浅沼　優瑠
DF　17　河野　諒祐
DF　3　宗近　慧
DF　5　中西　規真
DF　9　大泉　和也
MF　23　三沢　直人
MF　6　小澤　光
MF　14　後藤　京介
MF　8　吉田　明生
FW　10　辻　正男
FW　11　北脇　健慈

GK　39　趙　天賜
DF　25　西山　峻太
MF　7　宮尾　孝一
MF　4　土館　賢人
MF　13　仲村　京雅
MF　15　奥田　晃也
FW　20　進　昂平

スタッツ

長野YS横浜CK数85PK数00オフサイド数11シュート数910直接FK数139警告数00退場数10間接FK数12

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