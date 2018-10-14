【ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第2節】天理が同志社に大きく点差をつけて勝利

ラグビー 試合サマリー

ムロオ関西大学ラグビーAリーグは10月14日 (日)、天理親里ラグビー場で同志社大学 vs 天理大学の試合が行われた。前半を天理 19 - 0 同志社で折り返し、最終スコアを天理が59 - 0で同志社を降して、59点差の大差での勝利となった。

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メンバー

■ 同志社大学

1　PR　田中翔

2　HO　平川隼也

3　PR　栗原勘之

4　LO　堀部直壮

5　LO　平澤輝龍

6　FL　松野泰樹

7　FL　中尾泰星

8　NO8　服部綾

9　SH　人羅奎太郎

10　SO　古城隼人

11　WTB　江金駿

12　CTB　永富晨太郎

13　CTB　山口修平(c)

14　WTB　山本翔

15　FB　安田卓平

16　RE　橋本一真

17　RE　中村海輝

18　RE　黒澤桂

19　RE　嶋﨑晴也

20　RE　ファイアラガ望サムエル

21　RE　原田健司

22　RE　山本雄貴

23　RE　高野蓮

■ 天理大学

1　PR　加藤滉紫

2　HO　島根一磨(c)

3　PR　小鍛治悠太

4　LO　由良祥一

5　LO　アシペリモアラ

6　FL　岡山仙治

7　FL　佐藤慶

8　NO8　ファウルアマキシ

9　SH　藤原忍

10　SO　松永拓朗

11　WTB　中野豪

12　CTB　池永玄太郎

13　CTB　シオサイアフィフィタ

14　WTB　野田涼太

15　FB　立見聡明

16　RE　内山友貴

17　RE　谷口祐一郎

18　RE　山川力優

19　RE　中鹿駿

20　RE　松岡大和

21　RE　小畑拓也

22　RE　林田拓朗

23　RE　土橋源之助

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