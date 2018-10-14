【ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第2節】天理が同志社に大きく点差をつけて勝利

ムロオ関西大学ラグビーAリーグは10月14日 (日)、天理親里ラグビー場で同志社大学 vs 天理大学の試合が行われた。前半を天理 19 - 0 同志社で折り返し、最終スコアを天理が59 - 0で同志社を降して、59点差の大差での勝利となった。
メンバー
■ 同志社大学
1 PR 田中翔
2 HO 平川隼也
3 PR 栗原勘之
4 LO 堀部直壮
5 LO 平澤輝龍
6 FL 松野泰樹
7 FL 中尾泰星
8 NO8 服部綾
9 SH 人羅奎太郎
10 SO 古城隼人
11 WTB 江金駿
12 CTB 永富晨太郎
13 CTB 山口修平(c)
14 WTB 山本翔
15 FB 安田卓平
16 RE 橋本一真
17 RE 中村海輝
18 RE 黒澤桂
19 RE 嶋﨑晴也
20 RE ファイアラガ望サムエル
21 RE 原田健司
22 RE 山本雄貴
23 RE 高野蓮
■ 天理大学
1 PR 加藤滉紫
2 HO 島根一磨(c)
3 PR 小鍛治悠太
4 LO 由良祥一
5 LO アシペリモアラ
6 FL 岡山仙治
7 FL 佐藤慶
8 NO8 ファウルアマキシ
9 SH 藤原忍
10 SO 松永拓朗
11 WTB 中野豪
12 CTB 池永玄太郎
13 CTB シオサイアフィフィタ
14 WTB 野田涼太
15 FB 立見聡明
16 RE 内山友貴
17 RE 谷口祐一郎
18 RE 山川力優
19 RE 中鹿駿
20 RE 松岡大和
21 RE 小畑拓也
22 RE 林田拓朗
23 RE 土橋源之助