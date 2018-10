「MY LITTLE PONY」のピンキーパイのフィギュア「MY LITTLE PONY美少女 ピンキーパイ」

女児向け玩具やアニメが米国などで人気の「MY LITTLE PONY(マイリトルポニー)」に登場するウマのピンキーパイを美少女化したフィギュア「MY LITTLE PONY美少女 ピンキーパイ」が、壽屋から2019年5月に発売される。価格は1万1000円(税抜き)。

イラストレーターの山下しゅんやさんがデザインをアレンジし、、ピンキーパイが大好きなカップケーキがプリントされたシャツ、ふわふわのフリルスカート姿の美少女版のピンキーパイを立体化した。全高約25.5センチ。コトブキヤオンラインショップなどで予約を受け付けている。

MYLITTLE PONY and all related characters are trademarks of Hasbro and are usedwith permission. (C)2018 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.