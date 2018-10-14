【関東大学サッカーリーグ戦2部第16節】日体大が東海との一進一退を制す

関東大学サッカーリーグ2部第16節は10月14日 (日)、日本体育大学健志台キャンパスサッカー場で日本体育大学 vs 東海大学の試合が行われました。
前半終了時点で、日体大は0点、東海は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、東海は日体大のゴールを割ることはできず、一方日体大は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、日体大は、1点差で東海を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 日本体育大学
GK 1 大杉啓
DF 30 大迫暁
DF 4 吉原大
DF 5 勝嵜大翔
DF 2 田宮碧人
MF 28 大曽根広汰
MF 6 川原田湧
MF 8 伊藤純也
MF 9 渡邊龍
FW 10 里見直樹
FW 26 及川翔五
GK 31 山田晃平
DF 20 渋井夢希
MF 27 小林真鷹
MF 32 江崎響太朗
FW 11 平川元樹
FW 19 山下諒也
FW 33 瀧本高志
■ 東海大学
GK 12 佐藤伊織
DF 6 河野翔太
DF 2 浦野将
DF 5 小林陸玖
MF 4 坂田啓伍
MF 9 武井成豪
MF 14 水越陽也
MF 8 丸山智弘
MF 7 面矢行斗
FW 19 大屋祥吾
FW 11 砂金大輝
GK 42 阿部輝
DF 3 米澤哲哉
DF 18 大山大河
MF 13 須賀丈太郎
MF 17 瀧澤諄
MF 24 佐藤岳
FW 15 重田裕輝