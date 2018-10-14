【関東大学サッカーリーグ戦2部第16節】日体大が東海との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

関東大学サッカーリーグ2部第16節は10月14日 (日)、日本体育大学健志台キャンパスサッカー場で日本体育大学 vs 東海大学の試合が行われました。
前半終了時点で、日体大は0点、東海は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、東海は日体大のゴールを割ることはできず、一方日体大は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、日体大は、1点差で東海を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 日本体育大学

GK　1　大杉啓

DF　30　大迫暁

DF　4　吉原大

DF　5　勝嵜大翔

DF　2　田宮碧人

MF　28　大曽根広汰

MF　6　川原田湧

MF　8　伊藤純也

MF　9　渡邊龍

FW　10　里見直樹

FW　26　及川翔五

GK　31　山田晃平

DF　20　渋井夢希

MF　27　小林真鷹

MF　32　江崎響太朗

FW　11　平川元樹

FW　19　山下諒也

FW　33　瀧本高志

■ 東海大学

GK　12　佐藤伊織

DF　6　河野翔太

DF　2　浦野将

DF　5　小林陸玖

MF　4　坂田啓伍

MF　9　武井成豪

MF　14　水越陽也

MF　8　丸山智弘

MF　7　面矢行斗

FW　19　大屋祥吾

FW　11　砂金大輝

GK　42　阿部輝

DF　3　米澤哲哉

DF　18　大山大河

MF　13　須賀丈太郎

MF　17　瀧澤諄

MF　24　佐藤岳

FW　15　重田裕輝

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