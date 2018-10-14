【関東大学サッカーリーグ戦2部第16節】日体大が東海との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

関東大学サッカーリーグ2部第16節は10月14日 (日)、日本体育大学健志台キャンパスサッカー場で日本体育大学 vs 東海大学の試合が行われました。

前半終了時点で、日体大は0点、東海は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、東海は日体大のゴールを割ることはできず、一方日体大は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、日体大は、1点差で東海を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 日本体育大学

GK 1 大杉啓

DF 30 大迫暁

DF 4 吉原大

DF 5 勝嵜大翔

DF 2 田宮碧人

MF 28 大曽根広汰

MF 6 川原田湧

MF 8 伊藤純也

MF 9 渡邊龍

FW 10 里見直樹

FW 26 及川翔五

GK 31 山田晃平

DF 20 渋井夢希

MF 27 小林真鷹

MF 32 江崎響太朗

FW 11 平川元樹

FW 19 山下諒也

FW 33 瀧本高志

■ 東海大学

GK 12 佐藤伊織

DF 6 河野翔太

DF 2 浦野将

DF 5 小林陸玖

MF 4 坂田啓伍

MF 9 武井成豪

MF 14 水越陽也

MF 8 丸山智弘

MF 7 面矢行斗

FW 19 大屋祥吾

FW 11 砂金大輝

GK 42 阿部輝

DF 3 米澤哲哉

DF 18 大山大河

MF 13 須賀丈太郎

MF 17 瀧澤諄

MF 24 佐藤岳

FW 15 重田裕輝