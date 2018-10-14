＜レスリング＞《速報》全日本女子オープン選手権／各階級成績

（2018年10月13～14日、静岡・三島市民体育館）

一覧表 シニア 高校生 中学生 小学校5･6年

《個人賞》

【最優秀選手賞】伊調馨（シニア57kg級＝ALSOK）

【優秀選手賞】▼シニアの部 今井佑海（53kg級＝京都・京都海洋高）、▼高校生の部 中井ほのか（68kg級＝愛知・至学館高）、▼中学生の部 清岡もえ（48kg級＝高知南中）、▼小学5･6年の部 小野こなみ（+45㎏級＝KAMOB&G）

シニアの部

▼50kg級［1］中村未優（SDL）、［2］大高梨紗（至学館大）、［3］佐藤雛子（法大）、澤田千優（青山学院大）

▼53kg級［1］今井佑海（京都・京都海洋高）、［2］小西桂（至学館大）、［3］堀千咲（東洋大）、内城朝葉（至学館大）

▼55kg級［1］谷山菜緒（法大）、［2］永本聖奈（愛知・至学館高）、［3］吉柴未彩輝（東京・安部学院高）、輿水ゆめみ（神奈川大）

▼57kg級［1］伊調馨（ALSOK）、［2］望月芙早乃（自衛隊）、［3］杉山絢海（東農大）、澤葉菜子（至学館大）

▼59kg級［1］入江くみ（九州共立大）、［2］岩澤希羽（至学館大）、［3］今佑海（日大）、渡邊日南子（法大）

▼62kg級［1］類家直美（愛知・至学館高）、［2］葛谷美瑠（日体大）、［3］今井栞海（同志社大）、矢後愛佳（日大）

▼65kg級［1］今井海優（自衛隊）、［2］河内美樹（日体大）、［3］鈴木芽衣（東洋大）、木村夕貴（青山学院大）

▼68kg級［1］森川美和（日体大）、［2］福島宇美（明大）、［3］宮道りん（愛媛・今治工高）、土橋奏珠（至学館大）

▼72kg級［1］進藤芽伊（日体大）、［2］高橋紗織（日本文理大）、［3］鈴木華恋（日体大）、石﨑彩夏（さくらMWC）

▼76kg級［1］齋藤未来（日本文理大）、［2］阿部梨乃（自衛隊）、［3］小松佑寧（法大）

高校生の部

▼47kg級［1］伊藤海（京都・網野）、［2］笠井梨瑚（兵庫・芦屋学園）、［3］清水美海（京都・網野）、植野晏奈（大阪・堺リベラル）

▼50kg級［1］片岡梨乃（千葉・日体大柏）、［2］小坂歩未（岐阜・高山西）、［3］下野佑実（京都・京都海洋）、平野夏帆（兵庫・芦屋学園）

▼53kg級［1］櫻井つぐみ（高地・高知南）、［2］大橋海寛（愛知・至学館）、［3］小川玲奈（千葉・日体大柏）、井上実奈梨（熊本・北稜）

▼57kg級［1］稲垣柚香（愛知・至学館）、［2］ボルドサイハンホンゴルズラ（一志ジュニア）、［3］岡田純奈（岐阜・岐南工）、長谷川華子（東京・安部学院）

▼62kg級［1］石井亜海（東京・安部学院）、［2］CaraBroadus（USAﾁｰﾑ）、［3］高山凛子（愛知・至学館）、八木千尋（愛媛・今治工）

▼68kg級［1］中井ほのか（愛知・至学館）、［2］寺本鈴（岐阜・中京学院大中京）、［3］新倉すみれ（東京・安部学院）、齊藤美姫（八戸工大一）

▼74kg級［1］大関永優美（東京・安部学院）、［2］長島水城（東京・安部学院）、［3］山本和佳（愛知・至学館）、小澤萌恵（日体大桜華）

中学生の部

▼34kg級［1］村山左都（練馬谷原くらぶ）、［2］上岡七翠（広陵レスリング）

▼37kg級［1］大井寿々（FFC）、［2］小幡未羽（芦屋学園）、［3］草地美那（大阪・堺リベラル中）、近藤楓香（刈谷レスリング）

▼40kg級［1］尾西桜（鳥栖レスリング）、［2］眞柄美和（四日市ジュニア）、［3］鈴木陽彩（刈谷レスリング）、原田渚（大阪・芦屋学園）

▼44kg級［1］太田真蓉（栄魂倶楽部）、［2］水澗琉奈（志賀ジュニア）、［3］木村彩夏（チームリバーサル）、星野レイ（東京・日体大桜華中）

▼48kg級［1］清岡もえ（高知・高知南中）、［2］森川晴凪（一志ジュニア）、［3］岡田愛生（志賀ジュニア）、坂本由宇（ＪＷＡ）

▼52kg級［1］藤波朱理（いなべクラブ）、［2］長谷川姫花（大阪・堺リベラル中）、［3］新井一花（一志ジュニア）、袴田ちはや（長泉FA）

▼57kg級［1］山内奏美（大阪・堺リベラル中学）、［2］山内花音（大阪・堺リベラル中）、［3］土井杏莉（網野町少年教室）、永冨礼（AACC）

▼62kg級［1］茂呂綾乃（至学館クラブ）、［2］藤本夏妃（HASHIMA）、［3］髙巢菜々葉（吹田レスリング）

▼70kg級［1］DakotaDinelli（USAﾁｰﾑ）、［2］菅野藍衣（埼玉・埼玉栄中）、［3］駒田真琴（NUMAZU）、岡﨑花梨（宇和島市立城南中）

小学校5･6年の部

▼28kg級［1］江坂萌那（刈谷レスリング）、［2］伊藤亜里紗（HASHIMA）、［3］井上いまり（ＳＡＫＵ）、川嶋愛生（焼津ジュニア）

▼30kg級［1］棚田紗雪（茨木市レスリング）、［2］小岩芽以（松戸ジュニア）、［3］白濱彩夏（八戸クラブ）、漆原香心（高松クラブ）

▼33kg級［1］永谷優來（志賀ジュニア）、［2］西村唯菜（焼津ジュニア）、［3］大村すず（FRG山梨）、水谷菜々華（四日市ジュニア）

▼36kg級［1］志貴瑠那（刈谷レスリング）、［2］小川舞（バイソンズ）、［3］早水咲来（四日市ジュニア）、蓮見真帆（ひたちなか）

▼40kg級［1］小川凜佳（四日市ジュニア）、［2］松田幸々（網野町少年教室）、［3］内田颯夏（舞鶴レスリング）、楠彩乃（吹田レスリング）

▼45kg級［1］木宮静香（舞鶴レスリング）、［2］木村美海（チームリバーサル）、［3］吉田千沙都（一志ジュニア）、菱沼綾南（REDBULL）

▼+45kg級［1］小野こなみ（KAMOB&G）、［2］新家谷和奏（市川コシティ）、［3］増山天南（高田道場）、吉田ロヤ（市川コシティ）