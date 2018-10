【悲報】『ウォーキング・デッド』グレンのスピンオフの可能性が完全消滅！

かねてより噂されてきた『ウォーキング・デッド』グレンのスピンオフ企画が完全に消滅した・・・。

このお話の主人公

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 03: Steven Yeun attends the 'Burning' screening during the 56th New York Film Festival at Alice Tully Hall, Lincoln Center on October 03, 2018 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

スティーヴン・ユァン(Steven Yeun)

生年月日:1983年12月21日

出身地:韓国

身長:175cm

主な出演作:『ウォーキング・デッド』グレン役

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 03: Film Society of Lincoln Center director of programming Dennis Lim (R) interviews Steven Yeun at the 'Burning' screening Q&A during the 56th New York Film Festival at Alice Tully Hall, Lincoln Center on October 03, 2018 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

大ヒットサバイバル・ホラー『ウォーキング・デッド』放送開始当初からのオリジナルメンバーだったグレン役のスティーヴン・ユァンがかねてより噂されている同役を再び演じる可能性について言及した。

スティーヴンは視聴者にあまりにも大きな衝撃を与えた自身のフェードアウトについて「今思えば、とても自然な終わり方だったし、美点があった」と語る。

続けて「たまに“グレンの生い立ちを描いた映画があったらクールだと思わないかい?”なんていう質問をされるんだけど、いつも“まさか、そんな恐ろしいこと”と答えているんだ」

「あれはずっと昔、自分が別人だった頃のことさ。もう戻れるとは思わないし、当時の自分は、他人の思うように‘‘自分’’を演じることに取りつかれていた。そこから抜け出すまでは長い道のりだった」と、グレンを再び演じる可能性は皆無に等しく、『ウォーキング・デッド』のおかげで名声を手にできたものの、同時に代償も大きかったことを告白した。