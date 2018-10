【NCIS】ギブス役マーク・ハーモンについてアナタが知らないかもしれない５つの真実

日本でも熱烈なファンが多い犯罪捜査ドラマシリーズ『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』で、主人公ギブスを演じるマーク・ハーモン。アメリカではトレードマークの白髪を意味する、”シルバーフォックス”というニックネームが付いている彼について、「アナタが知らないかもしれない5つの真実」を紹介したいと思います!

実生活でもヒーローだった!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE0MDI1NjQ4OV5BMl5BanBnXkFtZTgwNDY4NDc5MjE@.V1.jpg

『NCIS』で、数々の事件を解決して人の命を救うギブス役を演じるマークは、実生活でもヒーロになったことがあるのだそう。

1996年に、当時マークが住んでいたロサンゼルスのブレントウッドで、ティーンの少年が運転していた車が交通事故を起こして炎上。

事故に気付いたマークはスレッジハンマーを手に自宅を飛び出し、燃えさかる車の窓を壊して、中にいた少年2人を助け出したのだそう。

もしかしたら車が爆発して、マークも事故に巻き込まれていた可能性もあったのに、本当にドラマに登場するヒーローのようです。

俳優ではなくNFLの選手になっていたかも!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjE2MzUxNzUyN15BMl5BanBnXkFtZTgwMDU0NDE4MjE@.V1.jpg

運動神経抜群のマークはロサンゼルスのUCLAに進学し、アメフトチームのクオーターバック選手として活躍!

イケメンでアメフトチームのクオーターバックだなんて、それこそ映画やドラマに登場しそうなキャラクターですよね。さぞかしモテたのではないかと思われます。

そして、マークはNFLのプロチーム、ニューイングランド・ペイトリオッツからスカウトを受けたのですが、「自分はプロになるほどの才能はない」と思っていたそうで、そのオファーを辞退!

大学で勉強したことを活かしたいと思っていたマークは、普通の会社で働くことにしたというから、本当に謙虚で真面目だと思います。

サラリーマンの時代もあった!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjEzNjIzNDc0Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwMzc0NTA0MzE@.V1.jpg

こうして、NFLのプロ選手になる道を選ばなかったマークは、普通に会社に就職してマーチャンダイジング・ディレクターの職に就いたのだそう。

その後に俳優を志すようになった彼は大工として働き、その腕前は『NCIS』でギブスが趣味のボートを作るシーンで活かされています。

由緒ある一家の出身

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNDczNzA0OTI3NF5BMl5BanBnXkFtZTgwNDU0NDE4MjE@.V1.jpg

実はマーク、かなり由緒ある家の出身で、有名一家と言っても過言ではありません。

父親のトムはスポーツ番組の司会者で母親は女優。姉妹クリスティンが往年の人気シンガー、リッキー・ネルソンと結婚していたため、リッキーはマークの義理の兄弟。そして、もう一人の姉妹ケリーが、自動車製造会社デロリアンの創設者ジョン・デロリアンと結婚していたというからビックリです。

ちなみにデロリアンは、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』にタイムマシンとして登場する車で、この映画でデロリアンは一躍その名を知られるところとなりました。

奥様と結婚して31年!

UNIVERSAL CITY, CA - SEPTEMBER 14: Actress Pam Dawber (L) and husband actor Mark Harmon attend the Stuntmen's Association of Motion Pictures 52nd Annual Awards Dinner to benefit the Taurus World Stunt Awards Foundation at the Hilton Universal City on September 14, 2013 in Universal City, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

結婚するまでマークは、歌手のカレン・カーペンターや女優のヘザー・ロックリアなどと交際したことがありましたが、女優のパム・ドーバーと出会ってからは彼女一筋!

1987年に結婚したマークとパムは2人の子どもをもうけて、今も幸せな結婚生活を送っているようです。

ちなみに、マークの息子ショーンは『NCIS』で若かりし頃のギブス役で出演してことがあり、『Major Crimes ~重大犯罪課』などに出演して俳優として活躍しています。

8 Things You Didn’t Know About ‘NCIS’ Star Mark Harmon – Fame10