声優・山崎エリイさんの2ndアルバム「夜明けのシンデレラ」より、新ビジュアル＆ダイジェスト試聴動画を公開！　関連イベント情報もお届け

声優・歌手として活動中の山崎エリイさんが、11月21日(水)にリリースする2ndアルバム『夜明けのシンデレラ』の新アーティスト写真を公開しました。

約2年ぶりのリリースとなる今作は、シングル「十代交響曲」や「Starlight」、「Steady」他、先日イベントにて初披露したリード曲「a little little thing」など全10曲を収録。

本日ダイジェスト試聴動画もYouTubeにて公開しました。“今までに挑戦したことのないジャンルの曲にも挑戦してみた”と本人が語る楽曲を一部聴くことができます。

さらに、11月17日(土)に東京・サイエンスホールにてソロデビュー2周年記念イベントを、21歳の誕生日当日となる11月20日(火)には東京・サンシャインシティ噴水広場にてリリース記念フリーイベントを開催することも発表されました。

12月23日(日)には東京・AiiA theaterで「山崎エリイ SPECIAL LIVE~夜明けのシンデレラ~」を昼・夜公演にて開催。アルバム『夜明けのシンデレラ』CD購入者を対象にしたバックステージご招待キャンペーンも決定しているので、あわせてご紹介しましょう。

▲山崎エリイ2ndアルバム『夜明けのシンデレラ』の新アーティスト写真

ダイジェスト試聴動画

CD発売情報

11月21日(水)発売

山崎エリイ 2ndアルバム「夜明けのシンデレラ」

【初回限定盤CD+DVD】

COZX-1491~2 ¥3,800+税

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

【通常盤】

COCX-40578 ¥3,000+税

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

<CD収録内容>

1. a little little thing

2. Vivid my world

3. 十代交響曲

4. Flowery Dance

5. 未完成のキャンバス

6. Starlight

7. My Twilight

8. Steady

9. シンデレラの朝

10. ラズベリー・パーク

<DVD収録内容>

「a little little thing」ミュージックビデオ+メイキング映像

山崎エリイ ソロデビュー2周年記念イベント開催決定!

11月16日にソロデビュー2周年を迎える山崎エリイをお祝いするイベント!!

入場時にはお客様(皆様)から、エリイさんへのプレゼントお渡し会も実施します。

皆様是非お越しください!

日時:11月17日(土)16:30集合/17:00開場/18:00頃開演予定

場所:サイエンスホール

内容:トーク&ミニライブ&山崎エリイ お渡され会

出演:山崎エリイ

※イベントの参加方法や詳細は山崎エリイOfficial Music Informationをご確認ください。

『夜明けのシンデレラ』リリース記念 フリーイベント開催決定!

山崎エリイ 2ndアルバム『夜明けのシンデレラ』の発売を記念して、サンシャインシティ噴水広場でフリーイベントの開催が決定しました。当日は山崎エリイさんの誕生日! エリイさんへのバースデーカードお渡し会も実施します。皆様のご来場、心よりお待ちしております!

日時:2018年11月20日(火)18:00~

場所:サンシャインシティ噴水広場

内容:トーク&ミニライブ&山崎エリイ お渡され会

出演:山崎エリイ

※イベントの参加方法や詳細は山崎エリイOfficial Music Informationをご確認ください。

ライブ情報

山崎エリイ SPECIAL LIVE~夜明けのシンデレラ~

日時:2018年12月23日(日)

[昼の部] 開場13:00 開演14:00 [夜の部] 開場18:00 開演19:00

会場:東京 AiiA theater

料金:全席指定 ¥6,500(税込)

お問い合わせ先

ホットスタッフ・プロモーション

TEL:03-5720-9999(平日12:00~18:00)

<チケットHP先行受付中!>

受付期間:2018年10月12日(金)18時~10月22日(月)23時59分

当落発表:2018年10月25日(木)18時頃

「夜明けのシンデレラ」発売記念『山崎エリイ SPECIAL LIVE~夜明けのシンデレラ~』バックステージご招待応募キャンペーン決定!

山崎エリイ「夜明けのシンデレラ」CDご購入者を対象とした、バックステージご招待応募キャンペーンが決定! 山崎エリイ「夜明けのシンデレラ」初回限定盤、通常盤(初回生産分)に封入されている、シリアル付応募券にてご応募頂いた方の中から抽選で10名様を『山崎エリイSPECIAL LIVE ~夜明けのシンデレラ~<昼の部>』のバックステージにご招待します!皆様ふるってご応募ください!

【日時】2018/12/23(日・祝)

山崎エリイ SPECIAL LIVE~夜明けのシンデレラ~<昼の部>公演終了後

【会場】東京・AiiA theater

【内容】バックステージご招待

【応募期間】2018/11/20(火)12:00〜11/25(日)23:59

【当選発表】2018/11/29(木)18:00頃予定

※詳細は山崎エリイOfficial Music Informationをご確認ください。

山崎エリイオフィシャルHP

山崎エリイOfficial Music Information

山崎エリイSTAFF公式ツイッター(@eriii_musicinfo)