【J3第27節】群馬は沼津に追いつかれ、引き分け

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第27節は10月14日 (日)、正田醤油スタジアム群馬でザスパクサツ群馬 vs アスルクラロ沼津の試合が行われました。
前半、群馬は1 - 0で沼津に対しリードして折り返します。
後半に入り、両チームともに得点を重ねるも、同点となり、そのまま試合終了。最終スコア2 - 2での引き分けとなりました。

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メンバー

■ ザスパクサツ群馬

GK　21　松原　修平
DF　13　久木田　紳吾
DF　2　舩津　徹也
DF　40　小柳　達司
MF　29　星原　健太
MF　8　風間　宏希
MF　33　碓井　鉄平
MF　11　岡庭　裕貴
FW　7　高橋　駿太
FW　15　金城　ジャスティン俊樹
FW　50　山崎　雅人

GK　23　朴　昇利
DF　4　坪内　秀介
MF　30　松下　裕樹
MF　17　鈴木　崇文
MF　14　吉田　直矢
FW　27　大島　康樹
FW　39　大久保　哲哉

■ アスルクラロ沼津

GK　16　牲川　歩見
DF　21　熱川　徳政
DF　22　徳武　正之
DF　2　藤嵜　智貴
DF　24　砂森　和也
MF　50　染矢　一樹
MF　17　太田　一輝
MF　14　普光院　誠
MF　7　谷口　智紀
MF　47　富田　康仁
FW　10　青木　翔大

GK　1　福留　健吾
DF　18　尾崎　瑛一郎
MF　6　沓掛　勇太
MF　15　菅井　拓也
FW　9　田中　直基
FW　19　石田　雅俊
FW　29　畑　潤基

スタッツ

群馬沼津CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00

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