【J3第27節】群馬は沼津に追いつかれ、引き分け

J3リーグ第27節は10月14日 (日)、正田醤油スタジアム群馬でザスパクサツ群馬 vs アスルクラロ沼津の試合が行われました。
前半、群馬は1 - 0で沼津に対しリードして折り返します。
後半に入り、両チームともに得点を重ねるも、同点となり、そのまま試合終了。最終スコア2 - 2での引き分けとなりました。
メンバー
■ ザスパクサツ群馬
GK 21 松原 修平
DF 13 久木田 紳吾
DF 2 舩津 徹也
DF 40 小柳 達司
MF 29 星原 健太
MF 8 風間 宏希
MF 33 碓井 鉄平
MF 11 岡庭 裕貴
FW 7 高橋 駿太
FW 15 金城 ジャスティン俊樹
FW 50 山崎 雅人
GK 23 朴 昇利
DF 4 坪内 秀介
MF 30 松下 裕樹
MF 17 鈴木 崇文
MF 14 吉田 直矢
FW 27 大島 康樹
FW 39 大久保 哲哉
■ アスルクラロ沼津
GK 16 牲川 歩見
DF 21 熱川 徳政
DF 22 徳武 正之
DF 2 藤嵜 智貴
DF 24 砂森 和也
MF 50 染矢 一樹
MF 17 太田 一輝
MF 14 普光院 誠
MF 7 谷口 智紀
MF 47 富田 康仁
FW 10 青木 翔大
GK 1 福留 健吾
DF 18 尾崎 瑛一郎
MF 6 沓掛 勇太
MF 15 菅井 拓也
FW 9 田中 直基
FW 19 石田 雅俊
FW 29 畑 潤基
スタッツ
群馬沼津CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00