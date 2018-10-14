【J3第27節】群馬は沼津に追いつかれ、引き分け

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第27節は10月14日 (日)、正田醤油スタジアム群馬でザスパクサツ群馬 vs アスルクラロ沼津の試合が行われました。

前半、群馬は1 - 0で沼津に対しリードして折り返します。

後半に入り、両チームともに得点を重ねるも、同点となり、そのまま試合終了。最終スコア2 - 2での引き分けとなりました。

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メンバー

■ ザスパクサツ群馬

GK 21 松原 修平

DF 13 久木田 紳吾

DF 2 舩津 徹也

DF 40 小柳 達司

MF 29 星原 健太

MF 8 風間 宏希

MF 33 碓井 鉄平

MF 11 岡庭 裕貴

FW 7 高橋 駿太

FW 15 金城 ジャスティン俊樹

FW 50 山崎 雅人

GK 23 朴 昇利

DF 4 坪内 秀介

MF 30 松下 裕樹

MF 17 鈴木 崇文

MF 14 吉田 直矢

FW 27 大島 康樹

FW 39 大久保 哲哉

■ アスルクラロ沼津

GK 16 牲川 歩見

DF 21 熱川 徳政

DF 22 徳武 正之

DF 2 藤嵜 智貴

DF 24 砂森 和也

MF 50 染矢 一樹

MF 17 太田 一輝

MF 14 普光院 誠

MF 7 谷口 智紀

MF 47 富田 康仁

FW 10 青木 翔大

GK 1 福留 健吾

DF 18 尾崎 瑛一郎

MF 6 沓掛 勇太

MF 15 菅井 拓也

FW 9 田中 直基

FW 19 石田 雅俊

FW 29 畑 潤基

スタッツ

群馬沼津CK数00PK数00オフサイド数00シュート数00直接FK数00警告数00退場数00間接FK数00