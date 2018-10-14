環太平洋大が中国六大学野球制す

中国六大学野球秋季リーグ第４週最終日は１４日、山口県のオーヴィジョンスタジアム下関で２回戦が行われ、環太平洋大が９—０の七回コールドで岡山商大を下して勝ち点を４に伸ばし、２季ぶり６度目の優勝を決めた。通算８勝１敗とし、最終週で２位徳山大（６勝４敗）に連敗して勝ち点で並ばれても勝率で上回る。秋は４年連続の栄冠。

環太平洋大は明治神宮大会の中四国地区代表決定戦（２７日・三次市）で四国六大学リーグ覇者の高知工科大、広島六大学リーグを制した近大工と代表１枠を争う。

環太平洋大は一回に仲村、松岡の連続適時打などで３点を先制。二回にも敵失や仲村の２点タイムリーで４点を奪い、投げては先発岩永ら５人の継投で零封した。吉備国大は東亜大に２戦続けてコールド負け。徳山大は福山大に連勝した。

▽２回戦（環太平洋大２勝）環太平洋大３４００１０１｜９０００００００｜０岡山商大（七回コールド）（環）岩永、大原、仲尾、小谷、屋良—志賀（岡）前田、坂手、坂田、田中—平、塩見 ▽同（徳山大２勝）福山大００１００２０１０｜４２１００００２０Ｘ｜５徳山大（福）柴垣、筒井、塚本—吉田（徳）楠岡、宮崎、吹本、尾花—藤本▽本塁打 中熊（徳）▽三塁打 藤本（徳）▽二塁打 宮本（福） ▽同（東亜大２勝）吉備国大０００００００｜０１０１０３１1x｜７東亜大（七回コールド）（吉）石川、内田、田口—藤井、青木（東）松田—木村▽三塁打 大田（東）▽二塁打 横石、岸田、長谷川（東）