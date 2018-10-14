中国人デザイナーの作品展開催　バンクーバー美術館

中国人デザイナーの作品展開催　バンクーバー美術館

　11日、カナダ・バンクーバー美術館で、中国人デザイナー、郭培（かく・ばい　Guo　Pei）氏の作品展を見学する来場者。（バンクーバー＝新華社配信/梁森）

　【新華社バンクーバー10月14日】「Guo　Pei:Couture　Beyond」展のプレス内覧会が11日、カナダ・バンクーバー美術館で開催された。今回の展示会では、十数年にわたる郭培氏のデザイン理念の変化を振り返るとともに、彼女の代表作40点以上を展示する。同展は13日から一般公開される。

中国人デザイナーの作品展開催　バンクーバー美術館

　11日、カナダ・バンクーバー美術館で、中国人デザイナー、郭培（かく・ばい　Guo　Pei）氏の作品展を見学する来場者。（バンクーバー＝新華社配信/梁森）

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　11日、カナダ・バンクーバー美術館で、中国人デザイナー、郭培（かく・ばい　Guo　Pei）氏の作品展を見学する来場者。（バンクーバー＝新華社配信/梁森）

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　11日、カナダ・バンクーバー美術館で、中国人デザイナー、郭培（かく・ばい　Guo　Pei）氏の作品展を見学する来場者。（バンクーバー＝新華社配信/梁森）

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