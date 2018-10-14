＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（16）】激戦階級！ ジョーダン・バローズ（米国）の連覇なるか…男子フリースタイル74kg級

※10月14日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。

6度目の世界一なるか、ジョーダン・バローズ

昨年優勝で2012年ロンドン・オリンピックを含めて5度の世界一に輝いているジョーダン・バローズ（米国）、昨年の70kg級の覇者で65kg級でも世界一に輝いてるフランク・チャミゾ（イタリア）が世界一を争うか。今年5月の「Beat the streets」（米国）ではバローズが勝ち、7月のヤシャ・ドク国際大会（トルコ）ではチャミゾが勝った。

この2人が決勝で顔を合わせる保証はない。U-23欧州選手権優勝で、昨年2位の選手（ケティク・ツァボロフ）を国内大会で破って代表を勝ち取ったザウルベク・シダコフ（ロシア）、昨年3位で今年の欧州選手権優勝のソエナー・デミルタス（トルコ）、アジア大会優勝のベクゾド・アブデュラクマノフ（ウズベキスタン）、2016年リオデジャネイロ・オリンピック3位のヤブライル・ハサノフ（アゼルバイジャン）らが決勝に出てくることはありうる。

昨年70kg級3位の藤波勇飛（山梨学院大）が、階級を上げてどこまで奮闘するか。

2017～2018年主要大会成績

【2017年世界選手権】

［1］Burroughs, Jordan Ernest（米国）

［2］Tsabolov, Khetik（ロシア）

［3］Shabanov, Ali（ベラルーシ）

［3］Demirtas, Soener（トルコ）

［5］Abdurakhmanov, Bekzod（ウズベキスタン）

［5］Hasanov, Yabrail（アゼルバイジャン）

【2018年欧州選手権】

［1］Demirtas, Soener（トルコ）

［2］Khadjiev, Zelimkhan（フランス）

［3］Karpach, Andrey（ベラルーシ）

［3］Chamizo Marquez, Frank（イタリア）

［5］Efendiev, Zaur（セルビア）

［5］Gulaev, Akhsarbek（スロバキア）

【2018年アジア大会】

［1］Abdurakhmanov, Bekzod（ウズベキスタン）

［2］Kaisanov, Daniar（カザフスタン）

［3］Gong, Byung-Min（孔昞旻＝韓国）

［3］藤波勇飛（日本）

【2018年アジア選手権】

［1］Evloev, Muslim（キルギス）

［2］Ganzorig, Mandakhnaran（モンゴル）

［3］Kaisanov, Daniar（カザフスタン）

［3］Hosseinkhani, Moustafa（イラン）

【2018年パンアメリカン選手権】

［1］Lopez Azcuy, Livan（キューバ）

［2］Kulchytsyy, Nazari（米国）

［3］Llano, Jorge Ivan（アルゼンチン）

［3］Tafur Barrios, Nestor Joaquin（コロンビア）