＜レスリング＞田代拓海（福岡大）がのべ17人目の4連覇達成…2018年西日本学生選手権・男子フリースタイル

西日本学生選手権は10月13～14日、大阪・堺市金岡公園体育館で男子フリースタイルが行われ、57kg級で田代拓海（福岡大）が優勝。2015年以来、4年連続優勝を達成した。フリースタイルでは、2015年の有元伸悟（近大）以来11人目、両スタイル通算で、のべ17人目の快挙を達成した。

86kg級優勝の野﨑竜陽（中京学院大）は、今大会で唯一の両スタイル制覇を達成した。

両スタイルの最優秀選手が発表され、男子グレコローマンは82kg級優勝の野﨑竜陽、男子フリースタイルは4連覇の田代拓海が、それぞれ受賞した。

各階級の成績は下記の通り。

一 覧 表

57kg 61kg 65kg 70kg 74kg 79kg 86kg 92kg 97kg 125kg

男子フリースタイル

▼57kg級 ［1］田代拓海（福岡大）、［2］永本竜平（中京学院大）、［3］桜井龍大（日本文理大）、岡田大成（近大）

▼61kg級 ［1］辰島優輝（九州共立大）、［2］秋山拓未（九州共立大）、［3］尾藤量哉（九州共立大）、東本拓真（近大）

▼65kg級 ［1］田口大輔（九州共立大）、［2］山本隼平（中京学院大）、［3］萩本龍（同志社大）、根本怜（立命館大）

▼70kg級 ［1］西海静（日本文理大）、［2］向井克典（徳山大）、［3］藤井悠也（福岡大）、工藤隼（日本文理大）

▼74kg級 ［1］安江巧（立命館大）、［2］山口崇史（立命館大）、［3］嶋江健太（福岡大）、早川耐我（徳山大）

▼79kg級 ［1］加藤一人（日本文理大）、［2］眞柴翔平（近大）、［3］脇田俊之（関大）、大濱裕騎（日本文理大）

▼86kg級 ［1］野﨑竜陽（中京学院大）、［2］北英将（福岡大）、［3］濱本大徳（天理大）、武本翼（徳山大）

▼92kg級 ［1］執行優大（福岡大）、［2］川崎達登（日本文理大）、［3］小川優大（羽衣国際大）、大野健太（九州共立大）

▼97kg級 ［1］宮原尚之（中京学院大）、［2］村田優（中京学院大）、［3］寳諸将人（同志社大）、髙橋三十郎（九州共立大）

▼125kg級 ［1］井上樹（徳山大）、［2］森右秀（中京学院大）、［3］矢野遥己（徳山大）、花岡明登（立命館大）