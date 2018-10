ＵＣＩワールドツアーのツアー・オブ・ターキーでプラデスが総合初優勝

(photo : Brian Hodes / VeloImages)

トルコで開催されていた第54回プレジデンシャル・ツアー・オブ・ターキー(UCIワールドツアー)は、10月14日にブルサからイスタンブールまでの166.7kmで最終区間の第6ステージを競い、UCIプロコンチネンタルチームのエウスカディバスクカントリー・ムリアスに所属するスペインのエドゥアルド・プラデスが、サプライズな総合初優勝を果たした。

最終ステージは残り6kmで逃げが全て捕まり、集団で最後のアップヒルゴールに突入。ボーラ・ハンスグローエが列車を形成し、グリーンのポイント賞ジャージを着たアイルランドのサム・ベネット(ボーラ・ハンスグローエ)が、残り1.3kmでアタックした。ベネットはそのまま独走でゴールし、今大会3勝目をマークした。

その後方では、誰もが予想していなかったことにプラデスが集団の先頭でゴール。彼は区間2位で6秒のボーナスタイムを獲得した。前日までの成績で、総合首位だったカザフスタンのアレクセイ・ルツェンコ(アスタナプロチーム)とプラデスのタイム差はちょうど6秒だった。

これで2人は総合成績で同タイムになったが、6日間のステージ順位の総計で勝ったプラデスが、UCIワールドツアー初勝利をバスクのUCIプロコンチネンタルチームにもたらした。

■総合初優勝したプラデスのコメント

「チャンスはあまりないから、総合成績を見てほとんど不可能だとボクたちはわかっていた。でもボクはこのゴールが好きで、よく知っているものだった。だから、正しい位置取りを得られれば、不可能ではないと知っていた。最後の1kmまで終えた時、ライバルだったハースに注意しなければならないのはわかっていた。ボクは上りで彼よりもいい位置にいて、それで彼に勝ることができたのさ」

(photo : Brian Hodes / VeloImages)

■第6ステージ結果[10月14日/ブルサ〜イスタンブール/166.7km]

1. BENNETT Sam (BORA - HANSGROHE / IRL) 03h36'28''

2. PRADES REVERTER Eduard (EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS / ESP) +06''

3. DRUCKER Jean-Pierre (BMC RACING TEAM / LUX) +06''

4. TEUNISSEN Mike (TEAM SUNWEB / NED) +06''

5. SAJNOK Szymon (CCC SPRANDI POLKOWICE / POL) +06''

6. SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo (CAJA RURAL - SEGUROS RGA / ESP) +06''

7. BOHLI Tom (BMC RACING TEAM / SUI) +06''

8. ULISSI Diego (UAE TEAM EMIRATES / ITA) +06''

9. GUERREIRO Rúben (TREK - SEGAFREDO / POR) +06''

10. ŠTYBAR Zdenek (QUICK - STEP FLOORS / CZE) +06''

11. HAAS Nathan (TEAM KATUSHA ALPECIN / AUS) +06''

13. LUTSENKO Alexey (ASTANA PRO TEAM / KAZ) +06''

[第54回プレジデンシャル・ツアー・オブ・ターキー 個人総合最終成績]

1. PRADES REVERTER Eduard (EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS / ESP) 22h26’16’’

2. LUTSENKO Alexey (ASTANA PRO TEAM / KAZ)

3. HAAS Nathan (TEAM KATUSHA ALPECIN / AUS) +04”

4. ULISSI Diego (UAE TEAM EMIRATES / ITA) +04”

5. FELLINE Fabio (TREK - SEGAFREDO / ITA) +09”

6. GUERREIRO Rúben (TREK - SEGAFREDO / POR) +10”

7. FERNANDEZ CRUZ Delio (DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM / ESP) +10”

8. FABBRO Matteo (TEAM KATUSHA ALPECIN / ITA) +10”

9. FINETTO Mauro (DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM / ITA) +10”

10. ROCHE Nicolas (BMC RACING TEAM / IRL) +10”

[各賞]

■ポイント賞:BENNETT Sam (BORA - HANSGROHE / IRL)

■山岳賞:BOLE Grega (BAHRAIN - MERIDA / SLO)

( レース公式サイト )

(photo : Brian Hodes / VeloImages)

UCIワールドツアーランキング2018

■個人ランキング

1. YATES Simon (GREAT BRITAIN / MTS) 3072pts

2. SAGAN Peter (SLOVAKIA / BOH) 2992pts

3. VALVERDE Alejandro (SPAIN / MOV) 2609pts

4. THOMAS Geraint (GREAT BRITAIN / SKY) 2534.25pts

5. VAN AVERMAET Greg (BELGIUM / BMC) 2442.14pts

6. VIVIANI Elia (ITALY / QST) 2399pts

7. MATTHEWS Michael (AUSTRALIA / SUN) 2393.19pts

8. ALAPHILIPPE Julian (FRANCE / QST) 2161.12pts

9. FROOME Chris (GREAT BRITAIN / SKY) 1976.68pts

10. DUMOULIN Tom (NETHERLANDS / SUN) 1975.62pts

■チームランキング

1. QUICK - STEP FLOORS (BELGIUM / QST) 13048.97pts

2. TEAM SKY (GREAT BRITAIN / SKY) 9818pts

3. BORA - HANSGROHE (GERMANY / BOH) 8838pts

4. BMC RACING TEAM (UNITED STATES OF AMERICA / BMC) 8749.97pts

5. MITCHELTON - SCOTT (AUSTRALIA / MTS) 8488.03pts

6. ASTANA PRO TEAM (KAZAKHSTAN / AST) 7513pts

7. BAHRAIN - MERIDA (BAHRAIN / TBM) 7394pts

8. MOVISTAR TEAM (SPAIN / MOV) 7218pts

9. TEAM SUNWEB (GERMANY / SUN) 7216.95pts

10. TEAM LOTTO NL - JUMBO (NETHERLANDS / TLJ) 6998pts

11. AG2R LA MONDIALE (FRANCE / ALM) 6344pts

12. UAE TEAM EMIRATES (UNITED ARAB EMIRATES / UAD) 5430pts

13. TREK - SEGAFREDO (UNITED STATES OF AMERICA / TFS) 5392pts

14. GROUPAMA - FDJ (FRANCE / GFC) 5092pts

15. LOTTO SOUDAL (BELGIUM / LTS) 4684.01pts

16. TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE (UNITED STATES OF AMERICA / EFD) 4246pts

17. TEAM KATUSHA ALPECIN (SWITZERLAND / TKA) 2727pts

18. TEAM DIMENSION DATA (SOUTH AFRICA / DDD) 1896pts

(UCIワールドツアーランキング公式サイト )