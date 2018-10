【特集】温かく優しい気持ちになれる島、淡路島

淡路島と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。

淡路島は、明石海峡大橋で神戸市とつながり、さらに大鳴門橋で四国の徳島県鳴門市とつながる、瀬戸内海の島です。

淡路島は、世界一のうずの大きさになるという“うず潮”観光ができます。

淡路島は、古事記、日本書紀によれば、日本列島で一番はじめにできたとされています。

淡路島は、古くから天皇家と縁が深く、朝廷お墨付きのおいしいグルメがあります。

瀬戸内海で一番大きな島、淡路島。素朴でありながらしみじみと感じるその魅力を、特集でお伝えします。記事はすべて、TABIZINEライター北川菜々子さんの現地ルポです!

今年の8月、一週間淡路島に滞在しました。神戸から明石海峡大橋を渡ると、そこには独特の時間の流れがありました。

関西から短時間で行ける島なのに、大阪や神戸とは異なる空気感。この島にすっかり魅了されてしまいました!

淡路島には、美しい景色、美味しいグルメ、そして日本の発祥地とも言われる奥深い歴史があります。筆者が発見した淡路島の魅力を記事を通して、お伝えできれば幸いです。

北川菜々子

淡路島特集記事予告一覧はこちら

見れるかどうかは行ってみるまでわからない!ドキドキの「うずしおクルーズ」【淡路島旅行記1】

2018/10/15 掲載予定

淡路島のパワースポットを訪ねるー国生み神話と縁結びが有名なおのころ島神社【淡路島旅行記2】

2018/10/16 掲載予定

淡路島の城下町、洲本市を歩く。【淡路島旅行記3】

2018/10/17 掲載予定

淡路島の美味しいグルメを食べ尽くす!おすすめ4選【淡路島旅行記4】

2018/10/18 掲載予定

これは買ってよかった、大人向けの淡路島のお土産7つ【淡路島旅行記5】

2018/10/19 掲載予定

優しく心に響く美しさ。淡路島の絶景スポット【淡路島旅行記6】

2018/10/20 掲載予定

淡路島のパワースポットを訪ねる。夫婦大楠のある伊弉諾神宮【淡路島旅行記7】

2018/10/21 掲載予定

[All Photos by Nanako Kitagawa & shutterstock.com]

Do not use images without permission.