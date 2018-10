『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ』最新作のタイトル発表！　大崎捺希さん・熊谷魁人さんら追加キャスト5名と公演概要も解禁

このたび、今冬上演予定の『あんステ』シリーズ最新作のタイトルが、『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』~Memory of Marionette~に決定しました! 約1年ぶりの“エクストラ・ステージ”となります。

本作に出演する残りキャストも解禁。大崎捺希さん(仁兎なずな 役)、熊谷魁人さん(紫之創 役)、宮崎湧さん(真白友也 役)、奥井那我人さん(天満光 役)、笹森裕貴さん(天祥院英智 役)が出演決定です。

さらにチケット情報を含む公演概要も解禁となったので、ここに公開していきましょう。

追加キャスト発表!

●仁兎(にと)なずな 役:大崎捺希(おおさき・なつき)さん

●紫之創(しのはじめ)役:熊谷魁人(くまがいかいと)さん

●真白友也(ましろともや)役:宮崎湧(みやざきゆう)さん

●天満光(てんまみつる)役:奥井那我人(おくいながと)さん

●天祥院英智(てんしょういんえいち)役:笹森裕貴(ささもりひろき)さん

『あんさんぶるスターズ!オン・ステージ』とは

原作は、2015年4月にリリースされたスマートフォン向けゲームアプリ「あんさんぶるスターズ!」で、ダウンロード数は300万を突破している大人気コンテンツ。現在は3周年を迎え、2019年にTVアニメ化が決定するなど、勢いはとどまることを知りません。

本作は2016年6月に初演、2017年1月に続編(~Take your marks!~)が上演、同年9月にエクストラ・ステージとしてKnights篇(~Judge of Knights~)上演、2018年1月にメインストーリー完結篇として~To the shining future~が上演され、本編中にアイドルのライブパフォーマンスを観客が応援するという、会場が一体となって楽しめるステージ演出が話題に。

これまでに登場した全8ユニット31名で、『あんステ』初となるライブ公演を2018年9月に横浜と神戸で開催され、大好評を博しています。

公演概要

『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』~Memory of Marionette~

スタッフ

原作:『あんさんぶるスターズ!』(Happy Elements K.K)

脚本:赤澤ムック

演出:宇治川まさなり

音楽:Arte Refact/角谷和俊

作詞:松井洋平

キャスト

斎宮宗 役:山崎大輝

影片みか 役:猪野広樹

仁兎なずな 役:大崎捺希

紫之創 役:熊谷魁人

真白友也 役:宮崎湧

天満光 役:奥井那我人

天祥院英智 役:笹森裕貴

日々樹渉 役:萩尾圭志

伏見弓弦 役:渡邉駿輝

姫宮桃李 役:副島和樹

蓮巳敬人 役:宮澤佑

鬼龍紅郎 役:栁川瑠衣

神崎颯馬 役:古畑恵介

日程・劇場

東京 2018/12/28(金)~12/30(日) 天王洲 銀河劇場

東京 2019/1/10(木)~1/14(月・祝)日本青年館ホール

京都 2019/1/18(金)~1/20(日)京都劇場

大阪 2019/1/25(金)~2/3(日)梅田芸術劇場メインホール

福岡 2019/2/6(水)~2/7(木)アルモニーサンク北九州ソレイユホール

宮城 2019/2/14(木)~2/15(金)仙台国際センター大ホール

タイムスケジュール

※詳細は公式サイトをご確認ください。

チケット

■チケット価格

・一般 ¥8,000(税込/全席指定)

・プレミアムチケット(パンフレット+限定グッズ付き) ¥11,000(税込/全席指定)

※劇場にて、公演パンフレットとプレミアムチケット限定グッズ(非売品)をセットにしてプレゼントいたします。

■チケット取扱い

<ローソンチケット>

・BD&DVD最速先行 10/15(月)12:00~10/28(日)23:59

2019年1月11日(金)発売の『あんステフェスティバル』Blu-ray/DVDを全国のアニメイト店舗で全額内金にてご予約の方に、その場で「チケット最速先行抽選申込券」をお渡しさせていただきます。詳細は公式サイトでご確認ください。

・アプリユーザ先行 11/5(月)12:00~11/11(日)23:59

・オフィシャル先行 11/19(月)12:00~11/25(日)23:59

URL:http://l-tike.com/ensta-s/

・プレリクエスト先行 11/26(月)12:00~12/2(日)23:59

URL:http://l-tike.com/ensta-s/

・一般発売 12/14(金)12:00~

URL:http://l-tike.com/ensta-s/

<銀河劇場チケットセンター> ※銀河劇場公演のみ

・銀河劇場先行 11/12(月)12:00~11/18(日)23:59

URL:https://www.gingeki.jp/

03-5769-0011(平日10:00~18:00 ※発売日のみ12:00~15:00)

※注意事項は公式サイトにてご確認ください。

チケットに関するお問合せ

ローソンチケット

TEL:0570-000-777(10:00~20:00)

公演に関するお問合せ

マーベラス ユーザーサポート

TEL:0120-57-7405(土日祝指定日除く11:00~17:00)

主催:マーベラス/Happy Elements K.K/フロンティアワークス

『あんさんぶるスターズ!オン・ステージ』公式サイト

『あんさんぶるスターズ!オン・ステージ』公式ツイッター(@ensemble_stage)