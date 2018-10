GLAY新曲「愁いのPrisoner」がセブン−イレブンタイアップ曲に決定！さらに10月15日より各サイトにて配信スタート！

11月14日に約1年ぶりとなるニューシングル「愁いのPrisoner/YOUR SONG」を発売するGLAY。

その今作に収録されるTAKURO作詞作曲「愁いのPrisoner」が、大手コンビニチェーン「セブン−イレブン」のタイアップ曲に決定した事が本日発表された。なお詳細は後日発表となるが、今回のタイアップでは様々な大型トピックスが用意されているとの事である。今から是非発表を楽しみにしてもらいたい。

そしてこのタイアップ曲となった「愁いのPrisoner」が10月15日より各配信サイトにてダウンロード、サブスクリ プションサービスが先行スタート。

この曲はGLAYらしい“愁い”と“力強さ”を持ったロックナン バーであり、時の流れや、思い出など様々な想いを”Prison er”と言い換えて表現した文学的な歌詞も魅力の一つである。TAKUROの「GLAYを広い空の下に連れて行きたい」という想いも込められ、イントロからアウトロにかけて、加速しながら開放されていくサウンドを是非体感してもらいたい。

来年デビュー25周年を迎えるGLAYが、愁いの季節、開放されたサウンドをあなたに届ける。

TAKURO コメント

2019年にデビュー25周年を迎えるGLAYですが、記念イヤーを前にして「愁いのPrisoner/YOUR SONG」をリリース致します。

今回僕が作詞・作曲をした「愁いのPrisoner」という曲は 、今までの長い歩みの中で、徐々に自分達が作り上げてきたスタイルをもう一度見つめ直し

大切にする所は大切して、変わって行かなければいけない所はどんどん変えて行こうという、自由な音楽活動での渇望の中から産まれた曲です。

是非気に入って頂けると嬉しいです。

そして、今回そういった記念イヤーを前にしてセブンーイレブンの皆さんと一緒にコラボーレーションが出来る事を大変光栄に思っております。

全国に沢山あるセブンーイレブンのお店からこの曲が流れる事を非常に嬉しく思っております。

今後ともGLAYを宜しくお願いします。

TAKURO(GLAY)

■リリース情報

【愁いのPrisoner/YOUR SONG】

GLAY 56枚目のニューシングルリリース決定

発売日:2018年11月14日(水)

CD+DVD盤

PCCN-00031 ¥2000+税

CD Only盤

PCCN-00032 ¥1200+税

〇 DISC1 (CD)

1. 愁いのPrisoner セブン−イレブンタイアップ曲

2. YOUR SONG スペシャルオリンピックス日本公式応援ソング

3. 彼女の“Modern…” feat.EXILE NESMITH (from LUNATIC FEST. 2018)

4. 誘惑 feat.SUGIZO (from LUNATIC FEST. 2018)

5. FATE (from LUNATIC FEST. 2018)

6. 君が見つめた海 (from GLAY x HOKKAIDO 150 GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3)

7. YOUR SONG (from GLAY x HOKKAIDO 150 GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3)

〇 DISC2 (DVD)

1. 愁いのPrisoner (Music Video)

2. YOUR SONG (Music Video)

3. GLAY MAKING MOVIE of MUSIC VIDEO in LOS ANGELES

4. サバイバル (from LUNATIC FEST. 2018)

5. BELOVED feat.EXILE TAKAHIRO (from LUNATIC FEST. 2018)

6. SHUTTER SPEEDSのテーマ feat.明希 (from LUNATIC FEST.2018)

先着予約購入特典

GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3 ライブ映像ストリーミングカード

函館野外の映像が早くも特典で見る事が出来ます!是非あの感動を再び感じて下さい!

※ストリーミングカードの絵柄は全国レコードショップ、G-DIRECT、セブンネットで別となります。

収録予定映像

▼Yes,Summerdays / BELOVED

▼Yes,Summerdays / Freeze My Love

※セブンネット限定特典

G-DIRECT: https://gdirect.jp/store/products/detail.php?product_id=1183

セブンネット: https://7net.omni7.jp/detail/1301405545

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B07J1Z7WYX

TOWER RECORDS ONLINE: https://tower.jp/item/4811857

HMV&BOOKS online: https://www.hmv.co.jp/product/detail/9250961

■LIVE情報

【GLAY TAKURO Solo Project 3rd Tour“Journey without a map 2019”】

http://www.glay.co.jp/news/detail.php?id=2843

2019年

3月14日(木) 福岡・Zepp Fukuoka 開場18:30/開演 19:00

3月16日(土) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA 開場17:30/開演 18:00

3月18日(月) 大阪・Zepp Namba 開場18:30/開演 19:00

3月20日(水) 愛知・Zepp Nagoya 開場18:30/開演 19:00

3月22日(金) 新潟・新潟LOTS 開場18:30/開演 19:00

3月26日(火) 東京・Zepp Tokyo 開場18:30/開演 19:00

3月29日(金) 宮城・SENDAI GIGS 開場18:30/開演 19:00

3月31日(日) 北海道・函館・金森ホール(1st Stage)開場16:00/開演 16:30

3月31日(日) 北海道・函館・金森ホール(2nd Stage)開場19:30/開演 20:00

▼チケット料金:

●指定席¥6,480(消費税込) *函館公演は自由席¥6,480(整理番号付き・消費税込)

※当日券 ¥7,020円(消費税込)

※当日、ドリンク代(500円)が別途必要となります。※未就学児童入場不可。

▼チケット発売

10/5~ FC会員先行予約実施

11/1〜Mobile会員先行予約実施

12月ごろ、プレイガイド先行予約を実施予定。

【GLAY MOBILE Presents 10th Anniv. Tour「平成最後のGLAYとChristmas 2018 〜SURVIVAL〜」】

http://contents.glaymobile.jp/sp/information/?id=252