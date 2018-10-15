TVアニメ「進撃の巨人」Season3 Part.2が2019年4月よりNHK総合にて放送！新ビジュアルも公開に！

10月14日、NHK総合にてTVアニメ「進撃の巨人」 Season 3 Part.1 12話が放送された。放送終了後、2019年4月よりNHK総合にて同アニメのSeason3 Part.2（第50話～）が放送開始となることが発表された。あわせて、公式ホームページと公式Twitter上にて新ビジュアルが解禁となった。

・公式サイト：http://shingeki.tv/season3/

・公式Twitter：@animeshingeki https://twitter.com/animeshingeki

新ビジュアルには、真っ青な空と海の中に一人佇みながら水平線を見つめるエレンの後ろ姿が描かれており、今後の展開が気になるビジュアルとなっている。

Part.2（第50話～）に関する情報は、随時公式ホームページや公式Twitterアカウント上にて更新予定なので、是非続報をお待ちいただきたい。

ますます盛り上がりを見せるTVアニメ「進撃の巨人」Season 3に、今後も目が離せない。



■TVアニメ「進撃の巨人」Season 3 作品情報

【放送情報】

TVアニメ「進撃の巨人」Season 3

2019年4月よりNHK総合にて放送

■Season 3 Blu-ray&DVD 商品情報

★「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第1巻★

2018年10月17日発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray：

PCXG-50631 9,000（本体）＋税

DVD：

PCBG-53001 9,000（本体）＋税

【初回特典】

・「進撃の巨人」Season 3イベントチケット先行優先購入券

・諫山創監修 ニセ予告ドラマCD『進撃のスクールカースト』

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

・オールカラー・スペシャルブックレット

【映像特典】

・「エレン、 ロサンゼルスへ！ 梶 裕貴 密着 ～進撃の旅～ in Anime Expo 2018 」

・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。

★「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第2巻★

2018年12月5日発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray：

PCXG-50632 ¥9,000（本体）＋税

DVD：

PCBG-53002 9,000（本体）＋税

【初回特典】

・OP・ED絵コンテブック

・ドラマCD

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

・オールカラー・スペシャルブックレット

【映像特典】

・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”

・ノンクレジットOP・ED

・Season3番宣PV

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。

★「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第3巻★

2019年1月9日発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray：

PCXG-50633 9,000（本体）＋税

DVD：

PCBG-53003 9,000（本体）＋税

【初回特典】

・スタッフオーディオコメンタリー

・絵コンテブック

・ドラマCD

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

【映像特典】

・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。



★「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第4巻★

2019年2月6日発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray：

PCXG-50634 9,000（本体）＋税

DVD：

PCBG-53004 9,000（本体）＋税

【初回特典】

・複製ミニ原画カード

・万年ミニカレンダー

・ドラマCD

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

【映像特典】

・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。

発売元・販売元：ポニーキャニオン



★★法人オリジナル特典★★

＜各巻購入特典＞

・きゃにめ：縮刷版複製台本＜各巻購入特典＞



＜1〜4巻全巻購入特典＞

・Amazon： アニメ描き下ろしLPサイズディスク収納ケース（リヴァイ、クリスタ）

・アニメイト：アニメ描き下ろしB2タペストリー（リヴァイ、エルヴィン）

・TSUTAYA RECORDS（※一部店舗除く）/TSUTAYAオンライン： アニメ描き下ろし全巻収納スリーブケース（リヴァイ、エルヴィン、ハンジ）

・HMV：アニメ描き下ろし全巻収納BOX（クリスタ、アルミン、ミカサ）

・TBS・MBS公式オンラインストア アニまるっ！：オリジナルB5キャラファイングラフ

・Neowing：マウスパッド（180mm×220mm）

・ソフマップ 映像商品取扱店（ドットコム含む）：B2クリアポスター

・とらのあな全店(一部店舗除く)・通信販売：マグカップ

・WonderGOO/新星堂：A3ポスター

・楽天ブックス：オリジナルブックカバー

・セブンネットショッピング：ブランケット



＜1巻購入特典＞

・アニメガ・文教堂（一部店舗除く）：B3ポスター

・あみあみ：ラミネート済みイラストカード

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。



■Season 3 イベント開催情報

「Attack on Titan SPECIAL EVENT」

日時：2019年2月3日（日）

出演：梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、谷山紀章、小林ゆう、 三上枝織

下野紘、神谷浩史

会場：関東近郊



©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会