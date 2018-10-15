TVアニメ『進撃の巨人』Season3 Part.2が2019年4月よりNHK総合にて放送決定！新ビジュアルも公開

2018年10月14日（日）、NHK総合でのTVアニメ『進撃の巨人』Season 3 Part.1 12話の放送終了後、2019年4月よりNHK総合にて同アニメのSeason3 Part.2（第50話～）が放送開始となることが発表されました！

あわせて、公式ホームページと公式Twitter上にて新ビジュアルが解禁となっています。

2月にはキャスト出演のスペシャルイベントの開催も決定しているアニメ『進撃の巨人』。新ビジュアルには、真っ青な空と海の中に一人佇みながら水平線を見つめるエレンの後ろ姿が描かれており、今後の展開が気になります。

Part.2（第50話～）に関する情報は、随時公式ホームページや公式Twitterアカウントにて更新されるようなので、是非続報をお待ちください！

Season 3 イベント開催情報

「Attack on Titan SPECIAL EVENT」

日時：2019年2月3日（日）

出演：梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、谷山紀章、小林ゆう、三上枝織、下野紘、神谷浩史

会場：関東近郊

Season 3 Blu-ray&DVD商品情報● 「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第1巻

2018年10月17日（水）発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray：PCXG-50631 / 9,000円（本体）＋税

DVD：PCBG-53001 / 9,000円（本体）＋税

発売元・販売元：ポニーキャニオン

【初回特典】

・「進撃の巨人」Season 3イベントチケット先行優先購入券

・諫山創監修 ニセ予告ドラマCD『進撃のスクールカースト』

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

・オールカラー・スペシャルブックレット

【映像特典】

・「エレン、ロサンゼルスへ！ 梶 裕貴 密着 ～進撃の旅～ in Anime Expo 2018 」

・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”

【Blu-ray】TV 進撃の巨人 Season 3 1

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【DVD】TV 進撃の巨人 Season 3 1

【DVD】TV 進撃の巨人 Season 3 1

● 「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第2巻

2018年12月5日（水）発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray：PCXG-50632 / 9,000円（本体）＋税

DVD：PCBG-53002/ 9,000円（本体）＋税

発売元・販売元：ポニーキャニオン

【初回特典】

・OP・ED絵コンテブック

・ドラマCD

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

・オールカラー・スペシャルブックレット

【映像特典】

・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”

・ノンクレジットOP・ED

・Season3番宣PV

【Blu-ray】TV 進撃の巨人 Season 3 2

【Blu-ray】TV 進撃の巨人 Season 3 2

【DVD】TV 進撃の巨人 Season 3 2

【DVD】TV 進撃の巨人 Season 3 2

● 「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第3巻

2019年1月9日（水）発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray：PCXG-50633 / 9,000円（本体）＋税

DVD：PCBG-53003/ 9,000円（本体）＋税

発売元・販売元：ポニーキャニオン

【初回特典】

・スタッフオーディオコメンタリー

・絵コンテブック

・ドラマCD

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

【映像特典】

・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”

【Blu-ray】TV 進撃の巨人 Season 3 3

【Blu-ray】TV 進撃の巨人 Season 3 3

【DVD】TV 進撃の巨人 Season 3 3

【DVD】TV 進撃の巨人 Season 3 3

● 「進撃の巨人」Season 3 Blu-ray&DVD 第4巻

2019年2月6日（水）発売

1巻3話収録 / 本編約72分

Blu-ray：PCXG-506334/ 9,000円（本体）＋税

DVD：PCBG-53004/ 9,000円（本体）＋税

発売元・販売元：ポニーキャニオン

【初回特典】

・複製ミニ原画カード

・万年ミニカレンダー

・ドラマCD

・キャラクターデザイン浅野恭司描き下ろし三方背ケース

・豪華デジパック仕様

【映像特典】

・｢進撃の巨人｣ちみキャラ劇場”とんでけ！新生リヴァイ班”

【Blu-ray】TV 進撃の巨人 Season 3 4

【Blu-ray】TV 進撃の巨人 Season 3 4

【DVD】TV 進撃の巨人 Season 3 4

【DVD】TV 進撃の巨人 Season 3 4



※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定盤終了より、通常盤に切り替わります。

● 法人オリジナル特典

・アニメイト：アニメ描き下ろしB2タペストリー（リヴァイ、エルヴィン）＜1〜4巻全巻購入特典＞

※特典内容は予告なく変更になる場合がございます。

※その他特典情報は公式サイトをご確認ください。

TVアニメ『進撃の巨人』Season 3 作品情報

TVアニメ「進撃の巨人」SeasonSeason3 Part.2

2019年4月よりNHK総合にて放送

公式サイト

公式Twitter（@anime_shingeki）