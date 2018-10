秋祭りイベントでは、期間限定の称号・騎獣スキンなどが獲得可能です。さらに、一式装備「S属性」が解禁されます。

■イベント詳細

イベント「祭日 祝儀」

期間中、連続ログインで限定称号【紫電一閃】を獲得可能となります。

イベント「旅商人」

期間中、旅商人が毎日12時に各種アイテムを売りに来ます。イベント限定のスキン「バビー」・「ひよっこ」を販売します。

イベント「累計 購入」

期間中、ダイヤの購入数に応じてイベント限定アイテム「称号【百戦錬磨】・騎獣スキン【バイク】・ファング(究極)」を獲得可能となります。また、騎獣スキン【バイク】と過去のイベント限定スキンを同時に装備すること一式装備【S属性】のスキンセット効果を発動することが可能となります。

