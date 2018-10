「ディビジョン2」は、パンデミックが起こったアメリカを舞台にしたオンラインアクションゲーム。前作のニューヨークからワシントンD.C.へと移った今回も、一般市民として暮らすエージェントから成る精鋭組織ディビジョンの一員となり、ときに他プレイヤーと協力しながら危機にさらされたワシントンD.C.を守っていく。

このステージに登壇したのは、本作でクリエイティブディレクターを務めるJulian Gerighty(ジュリアン・ギャリティ)氏。ギャリティ氏が本ステージで紹介するのは「没入感のある世界の作り方」。舞台であるワシントンD.C.をどのようにして再現したのか、そしてただ再現するだけでなく、どのように没入感のある世界として構築したのか、といったところだ。

ジュリアン・ギャリティ氏、右は通訳を担当したユービーアイソフトの岩本けい氏

まず舞台をワシントンD.C.に決めた理由だが、ギャリティ氏いわくシアトルやニューオリンズなど、さまざまな都市が候補として挙がったと明かす。その中でワシントンD.C.には「さまざまなスポットがある」「前作にはないコントラストが表現できる」という点が決め手になったとのこと。前作は冬のニューヨークで、寒々しい世界が広がっていた。しかし今回は7か月が経ち季節は夏に。そのおかげで木々が生い茂った、自然豊かな世界が表現できるようになったという。

また大都会のニューヨークではなかなか表現できなかった「人々が住んでいる感覚を取り入れたい」という思いもあったと語る。事件が起きたばかりだった前作だと、一般人は起きている事件に驚き、混乱している状態だったのに対し、本作では徐々に落ち着きを取り戻し、新たな生活が生まれている。

さて、このような経緯で舞台となる街を決めたら、続いてはゲーム内でどう組み立てるかが問題になる。ギャリティ氏が特にこだわったのはサウンド面で、長い期間をかけてワシントンD.C.にある音を収録してきたという。しかしワシントンD.C.には住宅街や商業地区、さらにはホワイトハウスなど、さまざまな地域があり、人々の生活もあわただしい。そのため、「夜遅くや朝早くに収録することもあった」と苦労話を披露していた。「再現するのは、作る以上に難しいことです」、これもまた、ギャリティ氏がステージ上で語った言葉のひとつだ。

再現するために行った工夫のひとつが、本作の開発で活躍したエンジン「SnowdropEngine」に新しいツールを組み込むことだ。このツールとは実際の地理情報をゲームで使えるようにするもので、ユービーアイソフトのゲームで初めて、ゲームと実際の街が呼応するようになったという。

そのうえで、荒廃した世界を表現することにも余念がない。例えば地下鉄駅の場面では、線路が壊れ、水があふれている様子が確認できる。ホワイトハウス裏にある通りでは7か月の月日で木々が侵食している姿を表現。またジョージタウンの通りにも7か月の経過が、車に溜まった鳥の糞、家の窓にまで伸びた木々を通して感じられる。

このような7ヶ月の月日を表現することは、没入感ある体験を提供するのに欠かせないことだという。ジョージタウンは富裕層、つまり汚染が始まったとき真っ先ににげられる層が住んでいる。廃虚となった家屋の中には貴重品の数々や、クリスマスツリーなども残されているとか。

ほかにも自然が描かれたルーズベルト公園や、残った人々が生活を送る商業地区が登場。権力を象徴する大きな建物も存在し、それが朽ち果てていることで本作の世界観を如実にあら表している。リンカーンメモリアル、ルーズベルトアイランドといった歴史を感じさせるモニュメントもしっかりと描かれており、このおかげで「前作から20%ほど大きなマップになった」とギャリティ氏。これらの地域はイベントで行くこともあれば、探索することも可能だという。

また有名な観光スポットである国立航空宇宙博物館も作中に登場する。ここはゲームだと武器や弾薬を国が保管している場所として扱われており、味方だけでなくほかの勢力もこの施設に興味を持っているとか。プレイヤーの目を引くスポットとしてだけでなく、大きな存在となるようだ。

最後にギャリティ氏は、忠実に再現された街並み、そして多種多様なシーンを持っていることから「ワシントンD.C.自体をひとつのキャラクターだと考えている」と話し、ステージは幕を閉じた。

なお、残った時間では質疑応答の時間も設けられ、ファンからはさまざまな質問が飛び出した。その中で「βテストの時期は?」という質問が投げかけられると、ギャリティ氏は具体的な明言を避けつつも「来年の早い段階に」と語り、ファンを喜ばせていた。

