歌手の中島美嘉さんが公開した写真が「かわいい」「おちゃめ」との反響が寄せられています。

■「寝顔撮られちゃった」1枚

歌番組やライブでは、攻めたメイクでクールビューティーな印象のある中島さん。

待ち時間 #メイク#丹羽寛和

13日、自身のインスタグラムに投稿したのは、ベッドで就寝中と思われる寝顔ショット。コメントに「寝顔撮られちゃった(ハート)とか言って必死」…必死とはどういうことなのでしょうか…。

■2枚目で種明かし

ハッシュタグには「#みんなやってみて」「#自撮りしてるの」との言葉が添えられ、同投稿の2枚目には撮影中の様子をアップ。

. 寝顔撮られちゃった❤︎ とか言って必死、笑 #みんなやってみて#意外と騙されるよ、笑 #自撮りしてるの#マネージャーに撮られた

両足でスマホを挟んで寝顔を撮影する手法は「寝顔撮られてた」系の女子あるある、として数年前に話題になりましたね~。

■まさかの自撮りに「オチ最高」

投稿にファンから「まさかの足撮り」「オチ最高」とおちゃめな投稿に歓喜の声が挙がっています。滑稽な体勢なのに綺麗な中島さんに絶賛の声も。

「かわいい! と思ったら面白かった」

「寝顔も素敵~と思ってみたら…オチ最高!」

「まさかの足撮り! おちゃめな一面に萌える」

「そんな体勢なのに美しい~」

■指原莉乃も「あざとい女子」を演出

8月には、指原莉乃さんもオモシロ自撮り写真を投稿していました。「ちょ、ちょっと待って~!マネージャーに寝顔とられてたんですけど~!!朝早かったからすっぴんだし やば」とコメント。

ちょ、ちょっと待って〜!マネージャーに寝顔とられてたんですけど〜!!😂😂 朝早かったからすっぴんだし😂やば #ゴリゴリ自撮り #ゴリゴリメイク #捏造

「#ゴリゴリ自撮り#ゴリゴリメイク#捏造」と自撮りであることを明かし、話題になりました。

最近では、芸能人のスッピンや寝顔の写真投稿を多く見かけます。もしかしたら…見えていないところで涙ぐましい努力をしている方もいたりして…。

