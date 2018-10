知ってた？【クリミナル・マインド】に関する驚くべきトリビア7選

日本や海外でも人気が高い『クリミナル・マインド』。今までに撮影された14シーズンやキャストを深堀し、皆さんが知らないかもしれないトリビアを集めてみました♪何個しっているかチェックしてみてくださいね。

今までで一番多く出演しているキャストは?

これまでに制作されたエピソードのうち、最多出演しているのはスペンサー・リード役のマシュー・グレイ・ギュブラーで301話に出演しています。

次に多いのが、ペネロープ・ガルシア役のカーステン・ヴァングスネスの299話。

JJ役のA.Jクックは280話、ホッチナー役のトーマス・ギブソンは256話、モーガン役のシェマー・ムーアが252話と続きます。

ちなみに、299話出演しているカーステン・ヴァングスネスは当初は1話のみの出演だったのですが、視聴者や製作陣に好評だったため、準レギュラーとなり、最終的にレギュラーとして番組を支える存在となっています。

NARITA, JAPAN - JUNE 22: Matthew Gray Gubler is seen wearing cosplay kimono gown upon arrival at Narita International Airport on June 22, 2018 in Narita, Japan. (Photo by Jun Sato/GC Images)

男性キャストと女性キャストではギャラが違う!?

クリマイの人気を支えているレギュラーキャストたちですが、男女でギャラが大きく違うことが度々話題に。

2013年頃までは、女性キャストは男性キャストの半額以下のギャラだったそうです。

以前からこの契約は「非常に差別的」と訴えているA.Jクックとカーステン・ヴァングスネスは、2017年の契約交渉時に、このまま格差が広がるなら今後降板の可能性もあるとし、待遇改善を訴えています。

その後、新たな内容で契約が更新され、男性キャストとほぼ同額のギャラで新たな契約を結びました。

WEST HOLLYWOOD, CA - AUGUST 10: Actresses A.J. Cook (L) and Kirsten Vangsness arrive at the CBS, CW, Showtime Summer TCA Party at Pacific Design Center on August 10, 2016 in West Hollywood, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images)

ホッチ役のトーマス・ギブソンと出演者たちのその後は?

脚本家への暴行で番組を降板したトーマス・ギブソン。

以前から、スタッフや共演者への暴言や見下すような態度が見られたということで、共演者たちも基本的に騒動を静観していました。(シェマー・ムーアは、「因果応報さ」とインスタに投稿しましたが、すぐに動画を削除。トーマス・ギブソンを指したものではないと語っています)

ですがここにきて、マシュー・グレイ・ギュブラーがトーマス・ギブソンのインスタにトーマスの家族と共に登場。

残念ながら番組を降板してしまいましたが、こうして一緒にうつる画像が公開され、ファンも嬉しいですよね。

ちなみに、マシューと一番の仲良しのシェマー・ムーアは、トーマスと殴り合い寸前までのケンカになったことがあり、その後はあまり付き合いはないようです。

番組内で訴訟騒ぎが?

モーガン役のシェマー・ムーアが番組に出演していた2016年のこと。クリマイにゲスト出演した俳優のキース・ティズデルと彼は共演をきっかけに親友になりました。

シェマー・ムーアは母親が患っていることから、多発性硬化症を支援する団体(ベイビー・ガール)を立ち上げており、親友のキースにこの団体の仕事を手伝ってもらうようになりました。ですが、2016年にキースが団体の資金を横領していることが発覚し、告発、逮捕されたキースは罪を認めているそうです。

シェマーは「お金を盗まれたことよりも、友情を裏切られたことが悲しい」とコメントしています。

LOS ANGELES, CA - September 24: (EXCLUSIVE COVERAGE) Shemar Moore visits the Young Hollywood Studio on September 24, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by David Mendez/Young Hollywood/Getty Images)

クリマイは親子共演がとても多い!

他のドラマよりも、実の親子が共演する機会が多いんです。

有名なところでは、A.Jクック演じるJJの息子2人は、A.Jクックの実のお子さんですが、その他にもジョー・マンテーニャの娘ジーア・マンテーニャは、シーズン3「父の過去、娘の秘密」で殺し屋を父に持ち、承認保護で暮らす女子高生を熱演し、その後リードを追い詰める役として、シーズン12で再登場しています。

ジーアほど出演シーンが多いわけではありませんが、トーマス・ギブソンもシーズン10の2話で親子共演を果たしています。

HOLLYWOOD, CA - NOVEMBER 13: Actor Joe Mantegna and actress Gia Mantegna attend the grand opening of Sugar Factory Hollywood on November 13, 2013 in Hollywood, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

ドクター・リードの服装がおしゃれになってきた!

元々はモデルで、普段はおしゃれなマシュー・グレイ・ギュブラー。

来日した際には、目黒の古着屋さんを見て回ったマシューですが、演じるドクター・リードの初期は何ともいえない小さな子どもがおじいちゃんの服を着たような恰好でした。

最近、ちょっとずつおしゃれになってきたリードですが、それはマシューが「シリーズをとおして、リードが成長し、変わっていく姿を視聴者にわかりやすく見せるために、脚本家と話し合ってきめた」そう。

LOS ANGELES - JANUARY 31: 'A Real Rain' -- Gideon (Mandy Patinkin, left), Hotchner (Thomas Gibson, far right) and the Behavioral Analysis Unit (Matthew Gray Gubler, standing) are brought in to investigate a series of killings that appear to be the work of a vigilante, on CRIMINAL MINDS, scheduled to air on the CBS Television Network. Also pictured, Tonya Pinkins as Det. Nora Bennett, second from left. (Photo by Cliff Lipson/CBS Photo Archive via Getty Images)

初期のリード

LOS ANGELES - NOVEMBER 29: 'Cure' -- The BAU is called to investigate a series of D.C. homicides where cryptic messages are found inside the mouths of each victim, on CRIMINAL MINDS, Wednesday, Jan. 24 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Pictured: Kirsten Vangsness (Penelope Garcia), Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) (Photo by Cliff Lipson/CBS via Getty Images)

そして、現在

番外編:20年間結婚に気付かなかった女優がいた!!

クリマイのスピンオフ作品『クリミナル・マインド:特命捜査班レッドセル』にレギュラー出演していたジャニーン・ガロファロー。

1992年、当時付き合っていた男性と、ラスベガスでドライブスルーのチャペルで結婚式をあげた2人ですが、そのまま市役所などにもいかなかったため、形だけの結婚式だとお互いに認識していて、結婚したとは思っていなかったそう。

ですが、ラスベガスは当日に結婚許可証がおりるため、二人は本当に結婚していました。

2人がそのことに気付いたのは2012年のこと。

当時の恋人ロバート・コーエンが別の女性と結婚しようとした際に、2人の結婚がわかり、その後円満に離婚したそうです。酔った勢いで結婚し、スピード離婚したブリトニー・スピアーズもすごいですが、ジャニーンも20年間気づかないとは、ビックリですね。

NEW YORK, NY - MAY 31: (EXCLUSIVE COVERAGE) Actor Janeane Garofalo visits SiriusXM Studios on May 31, 2018 in New York City. (Photo by Slaven Vlasic/Getty Images)