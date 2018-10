『テニスの王子様』初の公式ストア期間限定オープン！11月3日には忍足侑士役・木内秀信さんによるポストカードのお渡し会の開催も

許斐剛先生による漫画を原作とし、アニメや舞台をはじめ様々なメディアミックス展開を行ってきた『テニスの王子様』。本作より初のオフィシャルストアとなる「テニプリスト」が、2018年10月26日(金)新宿マルイアネックスに期間限定オープン!

またその開催を記念して、11月3日(土)に「テニプリスト」支配人・忍足侑士を演じる木内秀信さん登壇のサイン入りポストカードお渡し会が実施されるほか、店舗内では『テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部』のアニメ原画展示も行われます。

イベント(1) 木内秀信さん(忍足侑士役)来店イベント!!

「テニプリスト」支配人・忍足侑士役の木内秀信さんによるサイン入りポストカードお渡し会が実施されます!

【日程】11月3日(土)

【時間】1回目:13:00~/2回目:14:00~

※先着100名(各回50名)の方に整理券をお渡しします。

※整理券は10時からマルイアネックス新宿裏口にて配布します。

※10時の時点で参加人数以上お並びの場合は抽選にて整理券を配布します。

※整理券は1回目から順次配布し、無くなり次第2回目の整理券を順次配布します。

※整理券はなくなり次第終了となります。



イベント(2) 『テニスの王子様 BEST GAMES!!』アニメ原画展示&「アニメ原画ポストカード」プレゼント!!

店舗内に『テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部』のアニメ原画を展示します。観覧は無料。また、購入金額1,000円以上購入のお客様先着で100名様にアニメ原画のポストカードをプレゼント。

【期間】10月26日(金)~11月1日(木)

※各日100枚限定。各日なくなり次第終了となります。

※絵柄は日によって変わります。(毎日1種類・全7種)

※各日、対象者に先着での配布となり、無くなり次第終了となります。

※配布方法などは、状況により変更となる場合がございます。

※より多くの方に配布を行わせて頂きたい為、おひとり様への配布枚数に制限を設ける場合があります。



イベント(3) 購入者抽選会実施!!

商品購入5,000円ごとに1枚抽選券を配布いたします。抽選で豪華賞品をプレゼントします。

【配布期間】10月26日(金)~11月11日(日)

【景品】

<チケット賞>

『テニスの王子様 BEST FESTA!! 青学 vs 氷帝』チケット各回10名様/合計30名様

<クリアファイル賞>

『テニプリ BEST FESTA!! 青学 vs 氷帝』クリアファイル40名様

<ポスター賞>

『テニプリ BEST FESTA!! 青学 vs 氷帝』ポスター15名様



イベント(4) 「テニプリスト」ポイントカード

購入金額1,000円毎にポイントカードにスタンプを1つ捺印いたします。貯まったポイントに応じて複数種類の中から景品と交換できます。ポイント達成ごとに交換出来る景品を複数用意し、お客様のご希望のアイテムと交換できます。

※ポイント景品は先着での配布となり、状況によりご交換できない場合もございます。予めご了承ください。

※ポイントカードは全10種類(青学、氷帝、立海、比嘉、四天宝寺、聖ルドルフ、山吹、六角、不動峰、U-17)の中から選べます。

〈景品一覧〉

10P:場面写ブロマイド2枚セット(新テニスの王子様シリーズ)

30P:ショップキービジュアルポスター

50P:フェイススタンド

100P:額装入り複製原画(新テニスの王子様シリーズ)



イベント(5) テニプリストでお買い物をして、J-WORLDへ遊びに行こうキャンペーン

テニプリストオープン記念!「テニプリスト」でのお会計レシートをJ-WORLD入園時にご提示いただいた方に、オリジナルブロマイド(全10種)をランダムで1枚プレゼント。

【配付期間】

2018年10月26日(金)~11月25日(日)

【お渡し方法】

・J-WORLDご入園後、当日の入園券(パスポート・ナイトパスポート可)と、「テニプリスト」お会計レシートの2点をJ-WORLD内インフォメーションカウンターにてご提示いただいた方にランダムでブロマイドを1枚お渡しします。

※対象チケット:パスポート・入園券・ナイトパスポート(いずれも当日のみ有効)

【ご注意】

※比嘉柄(全2種)は11/5(月)に追加の為、10/26(金)~11/4(日)は比嘉柄を除く全8種の中からランダムでお渡しいたします。

※ブロマイドのお渡しは、おひとり様につき1日1枚までとなります。(ブロマイドお渡し時に、お手持ちのチケットにお渡し済のスタンプを押印します)

※ご提示いただく「テニプリスト」のお会計レシートは日付・金額問いません。

※ブロマイドが無くなり次第、本キャンペーンは終了します。



新作OVA『テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部』Blu-ray&DVD発売!!

内容:

1話収録「手塚 vs 跡部」

封入特典:

●「テニプリ BEST FESTA!! 青学 vs 氷帝 」チケット先行抽選申込券(パッケージ封入先行)

応募期間:2018年10月26日(金)0:00~2018年11月18日(日)23:59

●ブックレット

音声特典

●キャストオーディオコメンタリー

置鮎龍太郎(手塚国光役)/諏訪部順一(跡部景吾役)/皆川純子(越前リョーマ役)

映像特典

●ノンテロップオープニング

●CM&PV

仕様

●描き下ろしスリーブケース

【アニメイトオンラインショップでの購入はこちら】

【Blu-ray】OVA テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部

【DVD】OVA テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚 vs 跡部

発売日:10月26日(金)

Blu-ray 6,000 円(税抜)/DVD 5,000 円(税抜)

[Blu-ray]BCXA-1381/約45分/リニアPCM(ステレオ)/AVC/BD25G/16:9

[DVD]BCBA-4912/約45分/ドルビーデジタル(ステレオ)/片面1層/16:9(スクイーズ)/ビスタサイズ

※レンタルDVD はマーベラスより同日リリース予定

発売元:新テニスの王子様プロジェクト・バンダイナムコアーツ

販売元:バンダイナムコアーツ



『テニスの王子様』OVAシリーズBlu-ray BOX情報!!

『テニスの王子様 OVA 全国大会篇』Blu-ray BOX

好評発売中/15,000円(税抜)

【Blu-ray】テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Blu-ray BOX

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

・『テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Semifinal』Blu-ray BOX

好評発売中/7,500円(税抜)

【Blu-ray】テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Semifinal Blu-ray BOX

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

・『テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Final』Blu-ray BOX

2018年12月21日(金)発売/10,000円(税抜)

【Blu-ray】テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Final Blu-ray BOX

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

・『テニスの王子様 OVA ANOTHER STORY』Blu-ray BOX

2019年2月26日(火)発売/10,000円(税抜)

【Blu-ray】テニスの王子様 OVA ANOTHER STORY Blu-ray BOX

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

発売元:テニスの王子様プロジェクト・バンダイナムコアーツ

販売元:バンダイナムコアーツ



『新テニスの王子様』公式ウェブサイト

アニメ『新テニスの王子様』公式Twitter(@shintenianime)