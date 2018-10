視界悪そう…鎧を着て『ダークソウル2』をプレイするストリーマー現る

ストリーマーのm_d_c_t氏は、鎧を着込んで『Dark Souls II: Scholar of the First Sin』をプレイする様子をTwicthにて配信しました。

左下の小窓(ワイプ)を見てみると、埋め尽くさんばかりに主張する兜に、重そうなプレートアーマーを着込んでいるm_d_c_t氏が。ボスに勝利した喜びを全身で表現する姿や、兜の上から装着したヘッドフォンを調整する姿はとてもキュート。プレイは安定しており、“呪縛者”を広場で倒してしまうなど小馴れた様子を披露しています。

12日のビデオには「目隠しプレイ」「コスプレ」「ロールプレイ」などがつけられています。確かに視界を遮る、動きづらいなどの観点から縛りプレイともとれる配信。記事執筆時点では、ビデオとして5本が公開されており、そこから配信の様子を確認できます。