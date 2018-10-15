〔交通事故死者〕群馬県で2018年計44人に、下期103日目で上期に並ぶ(10/11)

10月11日(木)22:00前、前橋市の市道交差点で、60代男性が道路横断中、乗用車にはねられる事故が発生し、搬送先の病院で死亡が確認されました。これにより群馬県内での2018年交通事故死者が計44人となり、今年下期の死者数が4か月半足らずで計22人と、上期総数と同数に達しました。なお14日現在、前年同期比では7人減となっています。

都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、奈良県(9/5)、山形県(9/23)に次いで3県目です。

【群馬県内での2018年交通事故死者数】(10月14日現在：速報値)

・ 1月：2人(－8) うち高齢者1人(－6)

・ 2月：2人(±0) 1人(±0)

・ 3月：5人(＋1) 2人(－1)

・ 4月：6人(＋3) 2人(＋1)

・ 5月：7人(＋5) 2人(＋2)

・ 6月：0人(－4) 0人(－3)

・ 7月：5人(－1) 3人(＋1)

・ 8月：6人(－5) 3人(－2)

・ 9月：7人(－2)

・10月：4人(＋4)

・6.52日に1人の割合(上半期8.22日/下半期4.81日)

・都道府県別：総数22位 増減数31位 増減率30位 人口10万人比31位

・年間死者数：2017年67人 16年62人 15年68人 14年67人 13年73人

うち高齢者： 38人 35人 34人 42人 42人