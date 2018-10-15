〔交通事故死者〕群馬県で2018年計44人に、下期103日目で上期に並ぶ(10/11)

10月11日(木)22:00前、前橋市の市道交差点で、60代男性が道路横断中、乗用車にはねられる事故が発生し、搬送先の病院で死亡が確認されました。これにより群馬県内での2018年交通事故死者が計44人となり、今年下期の死者数が4か月半足らずで計22人と、上期総数と同数に達しました。なお14日現在、前年同期比では7人減となっています。
都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、奈良県(9/5)、山形県(9/23)に次いで3県目です。

【群馬県内での2018年交通事故死者数】(10月14日現在：速報値)
・ 1月：2人(－8)　うち高齢者1人(－6)
・ 2月：2人(±0)　　　　　　1人(±0)
・ 3月：5人(＋1)　　　　　　2人(－1)
・ 4月：6人(＋3)　　　　　　2人(＋1)
・ 5月：7人(＋5)　　　　　　2人(＋2)
・ 6月：0人(－4)　　　　　　0人(－3)
・ 7月：5人(－1)　　　　　　3人(＋1)
・ 8月：6人(－5)　　　　　　3人(－2)
・ 9月：7人(－2)
・10月：4人(＋4)

・6.52日に1人の割合(上半期8.22日/下半期4.81日)
・都道府県別：総数22位 増減数31位 増減率30位 人口10万人比31位
・年間死者数：2017年67人 16年62人 15年68人 14年67人 13年73人
　うち高齢者：　　　38人 　　35人 　　34人 　　42人 　　42人

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

レスキューナウ

on

©株式会社レスキューナウ

寳來 英斗(Eito Hourai)

レスキューナウ危機管理情報センター

寳來 英斗(Eito Hourai)

レスキューナウ危機管理情報センター

株式会社レスキューナウ 危機管理情報センタ(RIC24) 所属。各種交通情報配信を主管する。

寳來 英斗(Eito Hourai)の記事一覧を見る

トピック交通安全

このトピックを見る

災害対応ワークショップ

企業BCP向け。災害時の初動対応手順や訓練計画を、短時間集中のワークショップで作成いただけます。

詳細・受講お申込み