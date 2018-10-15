〔交通事故死者〕埼玉県で死亡事故相次ぎ2018年下期計50人に、上期より25日遅く(10/13)

10月13日(土)に鴻巣市とさいたま市南区でそれぞれ交通死亡事故が発生し、埼玉県内で2018年計139人、7月以降の下期だけで計50人となりました。下期105日目での到達は上期(80日目)より25日遅くなっています。なお14日現在、前年同期比では10人増、うち65歳以上の高齢者が63人(－10)を占めています。
都道府県別での下期交通事故死者50人到達は、愛知県(7/16)に次いで2県目です。

【埼玉県内での2018年交通事故死者数】(10月14日現在：速報値)
・ 1月：17人(＋4)　うち高齢者9人(＋1)
・ 2月：20人(＋7)　　　　　 10人(＋3)
・ 3月：18人(－4)　　　　　 11人(－2)
・ 4月：16人(＋3)　　　　　　6人(±0)
・ 5月： 9人(－6)　　　　　　3人(－5)
・ 6月： 9人(＋3)　　　　　　3人(±0)
・ 7月：14人(－1)　　　　　　3人(－9)
・ 8月：18人(＋9)　　　　　　8人(＋5)
・ 9月： 9人(－6)　　　　　　4人(－4)
・10月： 9人(＋1)　　　　　　6人(＋1)

・2.06日に1人の割合(上半期2.03日/下半期2.12日)
・都道府県別：総数2位 増減数6位 増減率13位 人口10万人比41位
・年間死者数：2017年177人 16年151人 15年177人 14年173人 13年180人
　うち高齢者：　　　 95人　　　86人　　　81人　　　78人　　　78人

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寳來 英斗(Eito Hourai)

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株式会社レスキューナウ 危機管理情報センタ(RIC24) 所属。各種交通情報配信を主管する。

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