〔交通事故死者〕埼玉県で死亡事故相次ぎ2018年下期計50人に、上期より25日遅く(10/13)

10月13日(土)に鴻巣市とさいたま市南区でそれぞれ交通死亡事故が発生し、埼玉県内で2018年計139人、7月以降の下期だけで計50人となりました。下期105日目での到達は上期(80日目)より25日遅くなっています。なお14日現在、前年同期比では10人増、うち65歳以上の高齢者が63人(－10)を占めています。

都道府県別での下期交通事故死者50人到達は、愛知県(7/16)に次いで2県目です。

【埼玉県内での2018年交通事故死者数】(10月14日現在：速報値)

・ 1月：17人(＋4) うち高齢者9人(＋1)

・ 2月：20人(＋7) 10人(＋3)

・ 3月：18人(－4) 11人(－2)

・ 4月：16人(＋3) 6人(±0)

・ 5月： 9人(－6) 3人(－5)

・ 6月： 9人(＋3) 3人(±0)

・ 7月：14人(－1) 3人(－9)

・ 8月：18人(＋9) 8人(＋5)

・ 9月： 9人(－6) 4人(－4)

・10月： 9人(＋1) 6人(＋1)

・2.06日に1人の割合(上半期2.03日/下半期2.12日)

・都道府県別：総数2位 増減数6位 増減率13位 人口10万人比41位

・年間死者数：2017年177人 16年151人 15年177人 14年173人 13年180人

うち高齢者： 95人 86人 81人 78人 78人