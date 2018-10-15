〔交通事故死者〕神奈川県で2018年下期計50人に、上期より27日早く(10/13)

10月13日(土)22:00過ぎ、藤沢市の県道で、60代男性が乗用車にはねられる交通死亡事故が発生し、神奈川県内で2018年計121人、7月以降の下期だけで計50人となりました。下期105日目での到達は上期(132日目)より27日早くなっています。なお14日現在、前年同期比では17人増となっています。

都道府県別での下期交通事故死者50人到達は、愛知県(7/16)、埼玉県(10/13)に次いで3県目です。

【神奈川県内での2018年交通事故死者数】(10月14日現在：速報値)

・ 1月：18人(＋9) うち高齢者12人(＋7)

・ 2月：10人(－4) 7人(－1)

・ 3月： 9人(－1) 3人(－2)

・ 4月： 8人(－2) 2人(－1)

・ 5月：10人(＋3) 0人(－5)

・ 6月：16人(－1) 6人(－4)

・ 7月：10人(＋1) 3人(－1)

・ 8月：18人(＋8) 5人(＋3)

・ 9月：12人(＋2)

・10月：10人(－7)

・2.37日に1人の割合(上半期2.54日/下半期2.12日)

・都道府県別：総数4位 増減数2位 増減率10位 人口10万人比44位

・年間死者数：2017年149人 16年140人 15年178人 14年185人 13年168人

うち高齢者： 70人 54人 70人 66人 70人