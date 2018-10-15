〔交通事故死者〕神奈川県で2018年下期計50人に、上期より27日早く(10/13)

10月13日(土)22:00過ぎ、藤沢市の県道で、60代男性が乗用車にはねられる交通死亡事故が発生し、神奈川県内で2018年計121人、7月以降の下期だけで計50人となりました。下期105日目での到達は上期(132日目)より27日早くなっています。なお14日現在、前年同期比では17人増となっています。
都道府県別での下期交通事故死者50人到達は、愛知県(7/16)、埼玉県(10/13)に次いで3県目です。

【神奈川県内での2018年交通事故死者数】(10月14日現在：速報値)
・ 1月：18人(＋9)　うち高齢者12人(＋7)
・ 2月：10人(－4)　　　　　　7人(－1)
・ 3月： 9人(－1)　　　　　　3人(－2)
・ 4月： 8人(－2)　　　　　　2人(－1)
・ 5月：10人(＋3)　　　　　　0人(－5)
・ 6月：16人(－1)　　　　　　6人(－4)
・ 7月：10人(＋1)　　　　　　3人(－1)
・ 8月：18人(＋8)　　　　　　5人(＋3)
・ 9月：12人(＋2)
・10月：10人(－7)

・2.37日に1人の割合(上半期2.54日/下半期2.12日)
・都道府県別：総数4位 増減数2位 増減率10位 人口10万人比44位
・年間死者数：2017年149人 16年140人 15年178人 14年185人 13年168人
　うち高齢者：　　　 70人　　　54人　　　70人　　　66人　　　70人

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寳來 英斗(Eito Hourai)

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株式会社レスキューナウ 危機管理情報センタ(RIC24) 所属。各種交通情報配信を主管する。

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