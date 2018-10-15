〔交通事故死者〕山形県で死亡事故相次ぎ2018年39人に、287日目で昨年1年間を上回る(10/14)

10月13日(土)に小国町で、14日(日)に三川町でそれぞれ交通死亡事故が発生し、山形県内で2018年計39人となりました。287日目で2017年の年間総数を上回りました。なお前年同期比では9人増、うち65歳以上の高齢者が25人(＋5)と2/3を占めています。
都道府県別での交通事故死者前年総数到達は、富山県(9/21)、秋田県(9/25)、島根県(10/2)に次いで4県目です。

【山形県内での2018年交通事故死者数】(10月14日現在：速報値)
・ 1月： 1人(－1)　うち高齢者0人(±0)
・ 2月： 1人(－4)　　　　　　0人(－4)
・ 3月： 1人(－2)　　　　　　1人(－2)
・ 4月： 7人(＋1)　　　　　　6人(＋1)
・ 5月： 5人(＋3)　　　　　　3人(＋2)
・ 6月： 3人(＋1)　　　　　　2人(＋1)
・ 7月：10人(＋9)　　　　　　7人(＋6)
・ 8月： 5人(＋3)　　　　　　2人(＋1)
・ 9月： 3人(±0)　　　　　　3人(＋2)
・10月： 3人(－1)　　　　　　1人(－2)

・7.35日に1人の割合(上半期10.0日/下半期5.04日)
・都道府県別：総数25位 増減数8位 増減率3位 人口10万人比5位
・年間死者数：2017年38人 16年28人 15年57人 14年44人 13年39人
　うち高齢者：　　　26人 　　15人 　　35人 　　24人 　　22人

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寳來 英斗(Eito Hourai)

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株式会社レスキューナウ 危機管理情報センタ(RIC24) 所属。各種交通情報配信を主管する。

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