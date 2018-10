■プロジェクト・ハイライズについて

建築家兼デベロッパーであるあなたの仕事は、街の誰もが羨むようなアートと機械工学の傑作と言えるような世界的な摩天楼を建設すること。もっとも、こうしたビルは単なる鉄とガラスの塊ではありません。そこではビルの中で暮らし、働く人々がひしめき合う複雑なエコシステムが形成されています。こうした複雑な機械を円滑かつ効率的に動かし続けるには何事にも動じない経営手腕が求められます。

ビルの建設をはじめたその瞬間から、あらゆる決断はあなたの手に委ねられます。ある時は建築家として壁や配線の取り回しに頭を悩まし、オフィスやアパートメントなど、ありとあらゆる物の建設を的確に指示していかなくてはなりません。またある時は物件のオーナーとしてテナントを満足させ、遅延なく賃料を払い続けてもらうことを求められます。そして歴戦のデベロッパーとして物件の収支状況に目を光らせ、未来への投資を絶え間なく行うことが必要になるでしょう。

成功すれば、誰もが一度は暮らし、働いてみたいと憧れる誉れ高きビルから多くの報酬を授かるでしょうが、逆に失敗すれば失望したテナントが事業の拠点をよそへ移すべく、ビルから出ていくのを黙って見届ける羽目になるのです。…そしてあとには、傷ついたビルの評判だけしか残りません。

世界のビジネスリーダーが集結する、選ばれし者だけのオフィスタワーを建設しますか?それともエリート層がペントハウスを構え、セレブが豪遊する雲をつくような高級マンションを完成させますか?ひょっとすると欲に駆られ、テナントの幸せと引き換えに大金を生み出す、低俗な物件を造ってしまうかもしれませんが、あらゆる選択とその結果は、すべてあなたの判断によるもの。成功を掴めるかどうかは、あなたの両手にかかっています。

ゲームのダウンロードおよびチュートリアルは無料でプレイいただけます。シナリオおよびフリーモードが遊べるゲーム本編および追加DLCは有料です。

なお、Android版(スマートフォン/タブレット両対応)は10月25日よりGoogle Playにて公開予定です。ゲームおよびApp内課金の仕様などは両プラットフォームとも同じ内容です。

「プロジェクト・ハイライズ」をついに日本のゲームファンとわかち合うことができて嬉しく思います!私たちはかつて「Sim Tower(邦題:ザ・タワー)」という驚くべきPCゲームに惚れ込みました。ご存じかとは思いますが、このゲームは日本で生まれました。 私たちが「プロジェクト・ハイライズ」のゲームデザインをはじめたとき「Sim Tower」はインスピレーションの巨大な源として常にあり続けました。本日、日本のゲームに触発された本作が、ついに日本語で遊べるようになったことをスタジオ一同喜んでいます。ゲームファンの皆様に楽しんでいただけることを願っています。 iPad版「プロジェクト・ハイライズ」は自分だけの高層ビルをつくりあげることができるフリーモードに加え、都市部に点在するさまざまな物件で発生する問題に対応し、プレイヤーのデベロッパーとしての腕前を試すシナリオモードが実装されています。これらのゲームモードはフルゲームプレイ権(480円)をご購入いただくことでプレイが可能です。 さらに手強い課題が多数待ち受ける3つの追加シナリオマップのセット「シティワイドマップ バンドル」(720円)およびプレイヤーの高層ビルをより華やかにするデコレーションパック「ハイライズデコ バンドル」(600円)を専用DLCとして用意しています。

