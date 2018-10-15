優勝の成田美寿々が4位浮上　上位35人に「TOTOジャパンクラシック」出場権【国内女子賞金ランキング】

成田美寿々が優勝で4位浮上 ここにいる同級生5人ともTOTO出場権をゲット（撮影：鈴木祥)

国内女子ツアー「富士通レディース」が終了し、最新の女子賞金ランクが発表された。

今季3勝目を挙げた成田美寿々が賞金1440万円を獲得し、通算獲得賞金額を約9690万円とした。この結果、比嘉真美子をかわし、ランク4位に浮上。

またランク1位を快走していたアン・ソンジュ（韓国）も、同大会で2位フィニッシュし704万円を上積み。獲得額を約1億3299万円と伸ばし、トップの座をキープした。2位の申ジエ（韓国）との差は約652万円。

3位タイに入った松田鈴英は480万円を獲得し、ランク25位に浮上。同じ順位だった三ヶ島かなはランク42位となり、来季の賞金シード獲得へ一歩近づいた。

なお、今大会終了時点の賞金ランク35位までには、11月2日開幕の日米共同大会「TOTOジャパンクラシック」（瀬田ゴルフコース 北コース）の出場権が与えられる。

この結果、上記の松田をはじめ、35位の藤本麻子までが出場権を獲得した。38位の大山志保、43位の香妻琴乃、48位のキム・ハヌル（韓国）らは、現時点での出場を逃した。（欠場者などの兼ね合いで、今後出場権がおりて来る可能性はあり）

【国内女子賞金ランキング】

1位：アン・ソンジュ 132,991,000円

2位：申ジエ 126,462,951円

3位：鈴木愛 117,084,000円

4位：成田美寿々 96,908,633円

5位：比嘉真美子 92,866,300円

6位：黄アルム 65,589,736円

7位：菊地絵理香 62,903,133円

8位：小祝さくら 60,679,617円

9位：岡山絵里 58,567,865円

10位：フェービー・ヤオ 55,375,166円

11位：イ・ミニョン 52,314,583円

12位：テレサ・ルー 50,573,249円

13位：福田真未 48,596,642円

14位：新垣比菜 43,556,166円

15位：ユン・チェヨン 43,269,999円

16位：永峰咲希 43,268,558円

17位：有村智恵 38,657,000円

18位：全美貞 38,551,833円

19位：ささきしょうこ 38,523,250円

20位：ジョン・ジェウン 38,350,442円

21位：勝みなみ 38,080,200円

22位：穴井詩 37,902,474円

23位：森田遥 37,858,068円

24位：酒井美紀 36,899,451円

25位：松田鈴英 36,446,133円

26位：永井花奈 35,888,781円

27位：ペ・ヒギョン 34,561,617円

28位：上田桃子 34,171,666円

29位：大江香織 33,533,800円

30位：東浩子 32,408,999円

31位：李知姫 32,361,725円

32位：青木瀬令奈 31,438,333円

33位：葭葉ルミ 31,177,283円

34位：濱田茉優 31,025,475円

35位：藤本麻子 28,971,391円