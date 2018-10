今回のファンミーティングは、ゲーム内第3部メインストーリーに登場する劇中劇「オペラ座のAKUMA」をモチーフにしたリーディングセッション(生楽器と朗読のコラボ)をメインコンテンツに据えるという挑戦的な舞台で、ステージには井口祐一(湊奏多役)・高塚智人(泡沫アイル役)・内匠靖明(バベル役)・寺島惇太(UJ役)・豊永利行(御剣晃役)・松岡禎丞(折原輝役)が登場し、会場を大いに盛り上げた。

「アイ★チュウ」は女性ユーザーを中心に大人気のiOS/Android向け恋愛リズムアドベンチャーゲーム。ユーザーはとある有名芸能事務所が設けたアイドルの卵(アイチュウ)を育成する学園「エトワール・ヴィオスクール」の教師兼プロデューサーとなり、アイチュウ達を一人前のアイドルとして成長させる。ゲーム内には9組のユニット、総勢32名のアイチュウと9人の魅力的なマネージャー達が登場し、彼等との恋愛を楽しむことが出来る。現在、ストーリーが進行し第3部が開幕しており、CDの発売やファンミーティングの開催なども行われている、多方面から注目を浴びているコンテンツだ。

公演は前述の通り生楽器と朗読のコラボによるリーディングセッションを中心に据え、その他トークコーナーやユーザー参加型の謎解きゲーム等が行われた。今まで以上にファンと密着したイベントとなり、アイ★チュウというコンテンツの奥の深さが存分に感じられるイベントとなった。

イベントの最後には告知も行われた。公開されたのは、

1. AGF(アニメイトガールズフェスティバル)2018用に書き下ろされたジーンズと白シャツを着た各チームのリーダーイラスト。

2. 「アイ★チュウ ~ I★Chu Award 2018ミニアルバム ~」のジャケット。

の二つだ。「アイ★チュウ~I★Chu Award 2018ミニアルバム~」はアイ★チュウのキャラクター総選挙「I★Chu Award 2018」でブラン部門1位~3位になったAlchemistの夜鶴黒羽(CV.小林裕介)、Lancelotの三千院鷹通(CV.白井悠介)、F∞Fの愛童星夜(CV.KENN)のソロ楽曲とノワール部門で1位、2位を獲得したAlchemistの麗朔空(CV.西山宏太朗)とPOP'N STARの華房心(CV.村瀬歩)によるデュエット曲が収録されるアルバムで、ジャケットの公開はファン達にとっても大きなニュースとなった。加えて、AGF2018では会場限定で「最もジーンズと白シャツが似合うアイチュウは誰か」という「Jeanist Collection」投票も行われ、そこで1位になったキャラクターがゲーム内でカード化することも発表され、大きく盛り上がる告知コーナーとなった。

なお、アイチュウは2019年4月21日(日)~29日(月)に東京シアター1010にて、5月10日(金)~12日(日)に大阪サンケイホールプリーゼにて2.5次元舞台「アイ★チュウ ザ・ステージ~Rose Écarlate~」の公演を行うことが決定している。本日の公演に合わせてこちらも是非チェックしよう。

