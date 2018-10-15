キャンペーンへの応募には応募券の取得が必要になりますので、PS Storeのキャンペーン応募券ページよりご確認下さい。
キャンペーン応募券ページ
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9002-NPJA00128_00-PREORDE000000000
全ての予約受付中タイトル一覧
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00000337/1
本キャンペーンでプレゼントされるカート割引クーポンの利用可能期間は2018年11月9日(金)から2018年11月14日(水)までになります。応募条件を達成したお客様には、PlayStation Network(PSN)にご登録いただいているメールアドレス(サインインID)宛に2018年11月8日(木)までにクーポンコード付きのメールを送信させていただきます。送付されるカート割引クーポンに関する注意事項は以下のページをご確認下さい。
PS Store 「カート割引クーポン」キャンペーン基本規約
https://www.jp.playstation.com/psn/playstation-store/CouponPolicy/icd-game/
応募条件（1、2両方達成でもれなくクーポンプレゼント）
1. キャンペーン期間中にPS4の予約受付中タイトルを合計2本以上購入する
2. キャンペーン期間中にキャンペーン応募券を取得する
※キャンペーン期間中であれば、予約受付中タイトルを別々のタイミングで合計2本以上購入した場合でも応募条件を満たします。
期間
10月15日(月)から2018年10月21日(日)まで