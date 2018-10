HTML5ゲーム『百戦恋磨』正式リリース開始!21日までに始めると「黄金」&「バラ」がもらえる

ゲームパブリッシャーは、新作HTML5ゲーム『百戦恋磨』を、本日10月15日(月)より正式にリリースを開始しました。

以下、リリースより引用

monnchi