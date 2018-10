レジなしショップで手ぶら帰宅！「FACY STORE」中目黒に期間限定オープン

artboard__1_

今月末、10月27日、10月28日の2日間、FACYでしか出会えない「買いたくなるアイテムがある名店」を集めた"ニューリテール"ショップを中目黒DAYS-gallery-にて、期間限定オープンさせます!

スマートフォンで商品購入、そして手ぶら帰宅!

今回の「FACY STORE」はショールーミング店舗。来店した方は、すべての商品をQRコードで読み取って購入することが可能です。つまり、スマホで商品購入して、そのまま手ぶらで帰宅というニューリテールならではの購買を体験できるんです。

参加は編集部が厳選した約20店舗

ショップには「FACY」に参画しているショップの中から、FACY編集部が厳選した約20店舗の商品が並びます。今回はFACY STOREに参加してくれるショップを一つずつご紹介していきます!

1.ALL YOURS STORE

「インターネット時代のワークウェア」をコンセプトに、ストレスからヒトをカイホウするアパレルプロダクトを開発する『ALL YOURS』のリアル店舗。現在、同ブランドはCAMPFIREにて24ヶ月連続クラウドファンディングに挑戦中。アパレルカテゴリで国内最高額の支援額を調達するなど話題性の高いブランドです。

ショップ住所:東京都目黒区東山3丁目18-9 レインボー倉庫2内

2.Cedre Clothing Store

RESOLUTE、THE NERDYS、RYUなどの国内ブランドをメインに「シンプル&ユニーク」なアイテムをセレクトする神戸の『Cedre Clothing Store』。神戸のショップでは「居心地の良い空間の提供」を店舗コンセプトに、リラックスしてお買い物を楽しめるよう挽き立てのドリップコーヒーを無料でサービスしている、心地よいお店です。

ショップ住所:兵庫県神戸市中央区元町通4丁目2-4 シンプルライフ元町102号室

3.CODAMA

栃木・宇都宮に店を構える、ある意味「宇都宮っぽくないセレクトショップ」。時代や年齢にとらわれず、永く心地よく纏える衣服をショップコンセプトに、古いビルの2階でひっそりと営業している隠れ家的なお店です。

ショップ住所:宇都宮市塙田3-5-24 田村ビル2F

4.COPER 中目黒

通好みのワーク、ミリタリー好きが唆るアイテムが揃う中目黒のセレクトショップ。CORONAやMANUAL Alphabetなど、主にワーク、ミリタリー、アウトドアなどのテイストを取り入れたメンズウェアブランドを取り扱っています。

ショップ住所:東京都目黒区上目黒1-2-9

5.-EHS- Eight Hundred Ships

大阪の市街地から少し離れたところにある隠れ家的セレクトショップ『Eight Hundred Ships & Co.』。洋服から日用雑貨、ガジェットまで面白いと思ったものは何でも扱う、幅の広いセレクトが魅力。

ショップ住所:大阪府大阪市中央区安土町1-5-7-4F

6.Euphonica

横浜市営地下鉄の仲町台駅からほど近い場所に位置する、小さな洋品店『Euphonica』。ラグジュアリーとは異なる静謐な上質と、数年程度では旧びることのない永続性を提案しています。また、行くとついつい長居してしまう、店主・井本さんの人柄も魅力。

ショップ住所:横浜市都筑区仲町台1-33-19

7.HOSU

永遠の定番を追い求め、進化を続けるドメスティックブランド『HOSU』のフラッグショップ。同ブランドは、常に街に焦点をおき、日常生活の中での着心地の良さ、飽きのこないシンプルで動き易い大人のカジュアルウェアを提供しています。特にブランドを代表するデニムは必見。

ショップ住所:東京都目黒区青葉台1-21-11

8.LICLE

千歳船橋駅から少し歩いたところにある、セレクトショップ「LICLE」。ショップコンセプトは、好きな物、事が人それぞれ年齢を重ねていくごとに変化していく中で、その時の一番を見つけよう。旬なストリートの匂いがするブランドから古着まで、それぞれの年代にヒットする服を取り扱っています。

ショップ住所:東京都世田谷区船橋1-38-10 ロータス千歳船橋1F

9.regatta

アメリカブランドを中心に"かわいげのあるアウトドアスタイルとアメリカントラディショナルのミックススタイル"を提案する、名古屋のセレクトショップ。コンセプトキーワードは「UNFASHIONABLE FASHION」。長年ファッション業界に携わってきた店主・石田さんのお話もセットで楽しめる名店。

ショップ住所:愛知県名古屋市千種区東山通3-26 ハイネス東山3F

10.ROOM211

神戸の栄町にあるレディースセレクトショップ『Room211』。Toga pullaやLokithoなどのTokyoブランドを中心にセレクト。また、ここでしか見れないオリジナルブランドもニット素材のアイテムを中心に展開しています。

ショップ住所:兵庫県神戸市中央区栄町通3-1-6

11.sunday people

"衣"をコンセプトワードに様々な生活のシーンの中で身につけるアイテムを集めた、代々木上原のセレクトショップ。少し遊びの心の効いたブランドや、クオリティの高いファクトリーブランドを取り扱っています。店内にベンチがあるので、買い物しながらお話も楽しめる、居心地の良いショップです。

ショップ住所:東京都渋谷区西原3-18-4-3A

12.SUNSPIRIT

三重の伊勢神宮・外宮より車で2〜3分のところにあるセレクトショップ『SUNSPIRIT』。HOLLYWOOD RANCH MARKET・BLUE BLUE・聖林公司を中心に、伊勢の街や風景に合うアイテムを取り揃えています。アメリカ好きなら「おっ」というアイテムが見つかるお店ですよ。

ショップ住所:三重県伊勢市大世古2-1-17

13.VA-VA CLOTHING&VARIETY

数多くショップが並ぶ、神宮前の中でも、通好みなセンスが光る『VA-VA CLOTHING&VARIETY』。こだわりのある上質なモノが好き、という大人に刺さるセレクトなのでぜひともチェックを。

ショップ住所:東京都渋谷区神宮前5-45-6-1F

14.wien

神戸にて、伝統的なモノと革新的なモノを 織り交ぜ、独自のスタイルを発信する『wien』。Edwina Horlや、FFIXXEDなどデザインの性の高いブランドを多く取り扱っているので、周りとかぶりたくないなんて人にオススメのお店です。

ショップ住所:兵庫県神戸市中央区海岸通2-3-7 グランディア海岸通 5F

15.ZABOU

最近、東京進出も果たした、大阪・南船場のセレクトショップ『ZABOU』。ファッション(流行)だけでなく、普遍的なスタイルがカッコいいという考えのもと、どのような場でもその空間にとけこむデイリーカジュアル(カッコいい普段着)を提案しています。

ショップ住所:大阪市中央区南船場4-14-3 第2飯沼ビル2F

16.木宮商店

古くから装飾品やファッション雑貨の産業が盛んで、職人の集まる土地・蔵前に店舗兼アトリエとして構える『木宮商店』。セレクトからオリジナルまで、"服作り”を体感できるお店です。

ショップ住所:東京都台東区蔵前 4-20-5 保光ビル1F

17.ROBE【FACY公式ショップ】

越境レディのためのメディアROBEが展開する公式オンラインストア。ここでしか見つからない、とっておきの洋服たちを集めています。

ショップ住所:神南1-10-6, バルビゾン98 401号室

FACY STORE

■ 開催場所:DAYS-gallery-

■ 開催住所:〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-7-5( https://goo.gl/maps/GzL4bEpN27U2 )

■ 日時:

・10月27日(土)12時〜20時

・10月28日(日)12時〜20時

■ 参加方法:来店時にFACY( https://facy.jp/ )の会員画面を受付でお見せください

■ 参加ショップ(暫定):

ALL YOURS STORE / Cedre Clothing Store (セドルクロージングストアー) / CODAMA / COPER 中目黒 / -EHS- Eight Hundred Ships Euphonica / HOSU / LICLE / regatta / ROBE by FACY / sunday people / SUNSPIRIT / VA-VA CLOTHING&VARIETY / wien / ZABOU / 木宮商店

*五十音順

■ お問い合わせ:

スタイラー株式会社 担当:埴岡(ハニオカ)

Email:media@styler.link