10月15日メンテナンス後より、復刻スペシャルダンジョン「逆襲の機巧竜」が開催される。今回のダンジョンでは、新たに「逆襲のゼノン」が登場。さらに、進化分岐する子分カードがGODレアまで進化することが可能になるなど、さまざまな要素を追加して復刻開催する本ダンジョンが楽しめる。

■ダンジョンに挑み、限定カードを手に入れよう!

本ダンジョンにはボスとして、「逆襲のゼノン」や「真・ヴァーミリオン」「ナッツ・クラッカー」が新登場!クリアした際に手に入る「機巧P」を貯めると、SS+レア「ゼノン」「ヴァーミリオン」、Sレア「エレノア」「ナタリア」「シャロン」と交換することができます。

※交換期間は2018年10月15日(月)メンテナンス後~11月4日(日)23:59までです。

「逆襲のゼノン」

「真・ヴァーミリオン」

「ナッツ・クラッカー」

Sレア「エレノア」

Sレア「シャロン」

Sレア「ナタリア」

■進化分岐する限定子分カードにGODレアが登場!

ダンジョンのボスモンスターを倒すと宝箱から限定子分カード「汎用型ドローン」が手に入ることがあります。この「汎用型ドローン」は、最終レアリティであるGODレアに進化させる際、使用する素材「GOD進化指輪」の属性によって、SSSレア「重装型ドローン」「高速型ドローン」「偵察型ドローン」の3パターンに進化分岐いたします。今回より、さらにGODレアまで進化させることが可能となります。それぞれ子分スキルが異なりますので、自分の好みの子分カードに進化させましょう!

SS「汎用型ドローン」

SS+「強化型ドローン」

SSS「重装型ドローン」

GOD「強襲型ドローン」

SSS「高速型ドローン」

GOD「機動型ドローン」

SSS「偵察型ドローン」

GOD「防衛型ドローン」

■限定強化素材「機巧エンジン」でカードを育てよう!

「機巧P」を使い素材ガチャを回すと、限定の強化素材「機巧エンジン」を手に入れることができます。限定強化素材「機巧エンジン」は一部のモンスターに使うと強化値2倍の効果があるほか、回復・突・斬スキルのスキルレベル上昇確率もアップします。

開催期間

2018年10月15日(月)メンテナンス後~10月29日(月)11:59まで

