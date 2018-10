■新規キャラクター「ゲラー」「トロア」が登場!

新キャラクター「ゲラー」「トロア」が登場する帝国軍・傭兵団ガチャを実施いたします。帝国軍・傭兵団ガチャでは新キャラクター★5の確率がアップいたします。対象キャラクターは魂の獲得量が増加いたします。

さらに、回数限定の「装備付き!帝国・傭兵ガチャ」では「ゲラー」「トロア」の魂が50個と<帝国軍>タイプのキャラクターが装備すると防御力が増加する特殊効果をもつ防具「★3 帝国の軍服」を入手することができます。

また、期間限定ミッションでは、ゲラー専用装備「★4 断罪の剣」やトロア専用装備「★4 デルタブースター」を入手することができます。

ガチャ販売期間:2018年10月13日(土)00:00~10月22日(月)13:59

魂の増加キャラクター一覧

ゲラー、トロア、ログリード、コンラート、ベルドラン、ジュリエス、グエル

対象キャラクターの魂の増加量

★3 通常時1個→5個

★4 通常時10個→30個

★5 通常時100個→300個

■限定ミッションを達成して、「ゲラー」と「トロア」専用装備をゲットしよう!

ゲラーの魂を250個入手で、ゲラー専用装備「★4 断罪の剣」をプレゼント

ステータス:攻撃力+170、ゲラーが装備するとクリティカル率が10%上昇

トロアの魂を250個入手で、トロア専用装備「★4 デルタブースター」をプレゼント

ステータス:攻撃力+48、速さ+40

※装備品のステータスはLV10のものです。

限定ミッション期間:2018年10月13日(土)00:00~10月22日(月)13:59

