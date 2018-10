TVアニメ「ウマ娘」で活躍したウマ娘を演じる声優陣に加え、ナビゲーターの藤井ゆきよさん、シークレットゲストとして実況の赤坂さん役の明坂聡美さんがレース(イベント)に華を添えた。代表曲やアニメの主題歌、挿入歌はもちろん、各ウマ娘のソロ曲をすべて披露し、さらにトークコーナーも実施された充実のイベントの模様をお伝えする。

■出演者

<出走者>

和氣あず未(スペシャルウィーク役)

高野麻里佳(サイレンススズカ役)

Machico(トウカイテイオー役)

青木瑠璃子(エアグルーヴ役)

上田瞳(ゴールドシップ役)

大坪由佳(タイキシャトル役)

大西沙織(メジロマックイーン役)

大橋彩香(ウオッカ役)

鬼頭明里(セイウンスカイ役)

木村千咲(ダイワスカーレット役)

首藤志奈(ハルウララ役)

高橋未奈美(エルコンドルパサー役)

高柳知葉(オグリキャップ役)

巽悠衣子(ヒシアマゾン役)

田所あずさ(シンボリルドルフ役)

徳井青空(テイエムオペラオー役)

前田玲奈(グラスワンダー役)

松井恵理子(フジキセキ役)

Lynn(マルゼンスキー役)

<ナビゲーター>

藤井ゆきよ(駿川たづな役)

<シークレットゲスト>

明坂聡美(実況の赤坂さん役)

■幕張レース場でウマ娘たちが躍動!

TVアニメが放送されてから初の大型イベントとなる今回の2nd EVENT。開演前には場内BGMとして「うまぴょい伝説」(実況の赤坂さんやトレーナーのバージョン)が流され、待ちきれないトレーナーさん(「ウマ娘」ファンの呼称)からはコールが沸き起こる。

会場はアリーナの周囲を沿うように巨大なトラックがあり、その途中(左右、後方)にはミニステージを設置。メインステージを含めると4ヶ所にステージがある、まさに“幕張レース場”の様相を呈していた。

時間になると、ステージにはナビゲーターの藤井さんが駿川たづなの格好で登場。芝の状態を確認するためにトラックを移動しながら諸注意をしていく。このトラックはスタンドからも非常に近く、みんなが楽しめる作りになっているのも嬉しいところ。

そして、“いつも実況をしているあの方”としてシークレットゲストの明坂さん(実況の赤坂さん役)を呼びこむ。明坂さんはスタンド最前列に設置された実況席に座り、TVアニメで見せてくれたあの軽快な実況を披露。会場のトレーナーと一緒にカウントダウンを行い、レースがスタートした。

旗を持ったトゥインクル・ダンサーズによるフラッグパフォーマンスから幕張レース場にファンファーレが鳴り響くと、メインステージにウマ娘たちがゲートイン。レースの幕開けはやはりこの曲、「うまぴょい伝説」だ。

トリコロールカラーの新衣装でスタートダッシュを決めるウマ娘たち。キュートなウマ耳も、それぞれの毛色に合わせたりリボンがついていたりと進化。曲の途中にはターフを駆け抜けてトラックに散らばり、ウマ娘たちのセリフも交えながら自己紹介を行った。

続いては、チーム<スピカ>(和氣さん、高野さん、Machicoさん、上田さん、大西さん、大橋さん、木村さん)がTVアニメオープニング主題歌「Make debut!」を披露。疾走感あふれる楽曲に、チームワークを感じさせる息の合ったパフォーマンスを見せる7人。仕上がり万全で、足の運びも素晴らしい。

その勢いを受けて、今度は鬼頭さん、首藤さん、高柳さん、前田さん、松井さん、Lynnさんが「ENDLESS DREAM!!」。爽やかで気持ちが熱くなるレースを見せ、後半にはトラックを走って笑顔でトレーナーさんに手を振っていた。

ここからはソロ曲のパートへ。それぞれのソロ曲が披露されると会場はテーマカラーに染まり、トレーナーさんも一緒にステージを作り上げていく。明坂さんの実況や煽りも「ウマ娘」の世界観への没入度をアップする効果があって、さすがのひと言。

ソロのトップバッターはMachicoさんによる「恋はダービー☆」。トウカイテイオーらしいステップで可愛らしさの中に力強さのある歌声を響かせると、続く徳井さんは「始めようか!行くぞ幕張!」と叫んで「帝笑歌劇~讃えよ永久に~」を披露。髪もテイエムオペラオーそのものに扮しており、ハマりっぷりがすごい。間奏ではダンサーを従えて王子様然と振る舞うパフォーマンスも見せてくれた。

曲調を一転させ、マイペースでふんわりした雰囲気に包んだのは鬼頭さん。「気まぐれTuning Heart」でトレーナーさんを彼女のペースに巻き込んでいく。それでいて、やる時にはやる奥に秘めた強さも垣間見せていた。そのセイウンスカイからバトンを受けたのはスペシャルウィーク。和氣さんが「わたしの印は大本命◎」を素朴な可愛さで披露した。

さらに、激しくスタイリッシュ全開にLynnさんが「禁断Burning Heart」を熱唱。その色っぽさや熱さでトレーナーの心を貫いていき、しゃくりを入れた歌い方も魅力的だ。

息をつかせぬ展開が続いたところで、前半戦のエキシビジョン。トゥインクル・ダンサーズが「Fanfare for Future!」に乗せたダンスパフォーマンスを見せると、再びソロ曲ゾーンへ。「“待機”してください」との明坂さんの実況から始まったのはタイキシャトル役の大坪さんのステージ。

大坪さんは「直感ノープロブレム!」を笑顔と器の大きさを感じさせながら歌い上げ、腕を突き上げて会場を盛り上げる。そして、首藤さんはほのぼの全開で「今日もウララかケセラセラ!」。可愛く一生懸命な姿で、ハルウララのような満開の笑顔を咲かせていた。

一方、松井さんは「DREAM JACK」を大人っぽくオシャレに披露してみんなを魅了。ファルセットの美しさは秀逸で、格好良さの中に幻想的な雰囲気も感じる。続けて、高野さんはアニメ第1Rのウイニングライブでサイレンススズカが歌った「七色の景色」を、透明感のある歌声で響かせる。その声が爽やかな風のように心を吹き抜け、想いを込めた優雅な所作もグッと来る。

そのサイレンススズカからエアグルーヴへの流れは、2人の関係性を知っていれば感慨深いもの。「EMPRESS GAME」をパワフルに披露した青木さんは髪型もエアグルーヴのようであり、目線や闊歩する足並みは女帝感たっぷり。そして、前半戦のラストに登場したのは皇帝・シンボリルドルフ役の田所さん。腕を組んで立つその姿、圧倒的な歌声はまさに皇帝と呼ぶにふさわしい存在感で、トレーナーさんたちを完全に支配していた。

■「BNWの誓い」のウマ娘で1番人気は?

怒涛の前半戦の後はトークコーナーを実施。まずは、アニメ第12R後の物語を描いた完全新作アニメーション「BNWの誓い」の冒頭5分間が初公開され、初登場ウマ娘たちの姿に歓声があがる。

なお、「BNWの誓い」は11月4日(日)に行われる先行上映会や、12月19日(水)に発売されるBlu-ray BOX「ウマ箱」第4コーナーで見ることが出来る。内容は3話相当の大ボリュームになっているとのこと。

続いて、「BNWの誓い」に登場するウマ娘の人気を予想する「1番人気はどのウマ娘だ!予想レース!」のコーナー。各ウマ娘を演じる声優本人が描いた似顔絵を見て、どのウマ娘が1番人気なのかを今回のイベント出走者が予想していく。予想は3つのレースに分けて行われた。

<1R>

ユキノビジン(CV.山本希望)、ゴールドシチー(CV.香坂さき)、ミホノブルボン(CV.長谷川育美)、マヤノトップガン(CV.星谷美緒)、サクラバクシンオー(CV.三澤紗千香)

<2R>

マンハッタンカフェ(CV.小倉唯)、エアシャカール(CV.津田美波)、ライスシャワー(CV.石見舞菜香)、アドマイヤベガ(CV.咲々木瞳)、ビコーペガサス(CV.田中あいみ)

<3R>

ビワハヤヒデ(CV.近藤唯)、ウイニングチケット(CV.渡部優衣)、ナリタタイシン(CV.渡部恵子)、アイネスフウジン(CV.嶺内ともみ)、ファインモーション(CV.橋本ちなみ)

嘆息するほど上手い絵、可愛らしい絵、破壊力のある絵など個性的な似顔絵が紹介され、特にエアシャカールはなぜか腰の部分だけが描かれていてみんなの興味をそそっていた。

そして、会場のトレーナーさんの拍手や藤井さんに指名された人の判断の結果、1Rはゴールドシチー、2Rはエアシャカール、3Rはアイネスフウジンが1番人気に。

見事に予想を当てたのは普段から仲の良い巽さんと大橋さんは。2人は大喜び……だったのだが、豪華賞品はなんとウイニングランでトラックを1周する権利。しかも途中からはみんなに煽られて勝負する形となり、先行していた巽さんをラストで大橋さんがまくっていた。

コーナーの後は情報告知。新情報として、セイウンスカイを主役とした新コミカライズが決定した。Blu-ray BOX「ウマ箱」第1コーナーの封入特典「ウマ本」収録の小説「ウマ話~セイウンスカイ編~」をもとにしたコミカライズで、年内にはサイコミで連載が開始となる。

気になるゲームの進捗状況については、「ウマ娘」コンテンツプロデューサーの石原章弘氏が登場して説明。石原氏によると、ゲームはより完璧なものにするため鋭意製作中とのこと。ものすごくちゃんとしたものが出来ているとの言葉を述べていた。

■感動のラストから、アンコールは「うまぴょい伝説」3連発!

イベント後半戦は、ウィンタードリームトロフィーの栄光を称える「Special Record!」(EXTRA R挿入歌)からスタート。19人のウマ娘たちがアニメの感動を思い起こさせるような美しいハーモニーを響かせと、後半戦のソロパートはウオッカ役の大橋さんが口火を切る。

「CATCH THE VICTORY!」を熱唱してギアをさらに上げていくと、ウオッカに負けじと今度はダイワスカーレットの番だ。木村さんはテクノチックなメロディにのせて「Rising Girl」を披露。ライバルの2人だけに、写真判定となりそうなほどどちらも素晴らしいステージ。トラックを移動して歌った場所も2人が対照になっていたのも面白い。

軽妙な前奏が始まったのは、「ウマ娘」宣伝担当(自称)ゴールドシップのYouTubeでお馴染み「ぱかチューブっ!ですが、何か?」。しかし、肝心のゴールドシップ(上田さん)が姿を見せない。

アクシデントかと実況の明坂さんが心配していると、そこに表れたのは「特製焼きそば」を売り歩くゴールドシップ。そして、オグリキャップ(高柳さん)へ焼きそばを提供するという、アニメのシーンをほうふつとさせる演出で楽しませてくれる。さらに、10月14日が誕生日当日の高柳さんにバースデーケーキも登場し、粋なお祝いに高柳さんは大喜びだった。

そんな一幕から、ステージに戻るまでの間をトウカイテイオー役のMachicoさんが引き継ぎ、改めて上田さんのステージへ。いっちょ真面目にやりますか、とゴールドシップらしい言葉から「Goal To My SHIP」を披露すると、高柳さんも実況席でケーキを食べながら応援。上田さんはダイナミックでパワフル、バラエティに富んだ曲調とパフォーマンスでみんなを振り回していった。

続いては、巽さんが「鳥かごのロンリーバード」を格好良くスピード感いっぱいに歌唱。ライティングも相まって雰囲気たっぷりだ。「L's Surprise!!」を披露した高橋さんは、エルコンドルパサーと同じマスクを着用していたのもポイント。伸びやかな力強い歌声でみんなを魅了し、間奏での名乗り口上も決まった。

後半のエキシビジョンは「走れウマ娘」。松井さん、鬼頭さん、首藤さん、Lynnさんがトゥインクル・ダンサーズとともに登場して、会場のトレーナーさんみんなで歌う。さらに、青木さん、大坪さん、高橋さん、巽さん、田所さん、徳井さんが「グロウアップ・シャイン!」でハーモニーを響かせ、ますます会場のボルテージを上げていく。

そして、次のステージは地方からきた怪物ことオグリキャップ役の高柳さん。先ほど嬉しそうにケーキを食べていた姿から一転、気合充分で「unbreakable」を披露。キッと前を見つめる目線も力強く、情感のこもった歌声と動き、高々と蹴り上げた足もカッコイイ。

前田さんはゆったりしたメロディで「Secret GRADUATION」を歌い上げると、その穏やかな表情と仕草、歌声ひとつひとつでみんなを優しく包んでくれた。さらに、大西さんが「Waiting for Tomorrow」。クリアで清涼感のある歌声や、ピアノの音色に乗せた優雅な動きも印象的だった。

優しいメロディが紡がれていく中、ステージ後方からライトが照らされると今度は高野さんが「Silent Star」で真っ直ぐ美しい声を響かせる。その目はしっかり未来を見つめているようで、綺麗な高音からサビでの広がりが感動を呼ぶ。

歌い終わり前を向くと、その目線の先(後方ステージ)には和氣さんの姿が。サイレンススズカから気持ちを受け取ったスペシャルウィークが「ありがとう、神様」(第5Rエンディング主題歌)を披露した。優しい微笑みに、ちょっと感傷的な表情も浮かべる和氣さん。特にDメロでの歌声には本当に気持ちが溢れており、トレーナーさんも同じ想いで聴き入っていた。

後奏では、チーム<スピカ>のメンバーがトラックやメインステージに登場。上田さんは隣の大西さんの肩を組んで和氣さんに手を振っていて、まさにゴールドシップとメジロマックイーンのよう。そして、<スピカ>のメンバー7人による「Find My Only Way」。和氣さんの美しい声からみんなの声が絆とともに繋がっていき、スピカの煌めきが会場をいっぱいに満たして本編は終了となった。

アンコールでは、明坂さんの呼び込みで全員が再びステージへ。代表してMachicoさん、高野さん、和氣さんが感想を語り、ウマ娘たちの絆やトレーナーさんのおかげで大けやきの向こうを超えられたことへの感謝、今後の意気込みを口に。

そして披露されたアンコールは、なんと「うまぴょい伝説」3連発!

1曲目、2曲目はワンコーラスの曲中に出走者からひとことずつ挨拶があり、3曲目は挨拶の後にフルコーラスを披露。みんな笑顔で楽しみ、歌詞に合わせて投げキッスをしたり、実況席の明坂さんがノリノリだったり。トレーナーさんも「俺の愛馬が!」などの掛け声で最後の力を振り絞って会場を震わせていた。

そして、19人のウマ娘たちが見事ゴールイン!!

改めてメインステージに集合して、ウマ娘たちの個性や絆、想いを存分に見せてくれた2nd EVENTの幕を閉じた。ステージに移動する際に和氣さんと高野さんが手を回して一緒に走っていたのも、スペシャルウィークとサイレンススズカの絆を感じさせる美しいものだった。

■ウマ娘 プリティーダービー 2nd EVENT「Sound Fanfare!」セットリスト

01. うまぴょい伝説/全員

02. Make debut!/和氣あず未、高野麻里佳、Machico、上田瞳、大西沙織、大橋彩香、木村千咲

03. ENDLESS DREAM!!/鬼頭明里、首藤志奈、高柳知葉、前田玲奈、松井恵理子、Lynn

04. 恋はダービー☆/Machico

05. 帝笑歌劇~讃えよ永久に~/徳井青空

06. 気まぐれTuning Heart/鬼頭明里

07. わたしの印は大本命◎/和氣あず未

08. 禁断Burning Heart/Lynn

09. 【DANCE SHOW TIME】Fanfare for Future!/トゥインクル・ダンサーズ

10. 直感ノープロブレム!(Long Intro Ver.)/大坪由佳

11. 今日もウララかケセラセラ!/首藤志奈

12. DREAM JACK/松井恵理子

13. 七色の景色/高野麻里佳

14. EMPRESS GAME/青木瑠璃子

15. SEVEN/田所あずさ

16. Special Record!(Long Intro Ver.)/全員

17. CATCH THE VICTORY!/大橋彩香

18. Rising Girl/木村千咲

19. ぱかチューブっ!ですが、何か?(Short Intro Ver.)/上田瞳

20. Goal To My SHIP/上田瞳

21. 鳥かごのロンリーバード/巽悠衣子

22. L's Surprised!!/高橋未奈美

23. 走れウマ娘(Short Intro Ver.)/トゥインクル・ダンサーズ with 松井恵理子・鬼頭明里・首藤志奈・Lynn、会場のトレーナーさん達

24. グロウアップ・シャイン!/青木瑠璃子、大坪由佳、高橋未奈美、巽悠衣子、田所あずさ、徳井青空

25. unbreakable/高柳知葉

26. Secret GRADUATION(Long Intro Ver.)/前田玲奈

27. Waiting for Tomorrow/大西沙織

28. Silent Star(Long Intro Ver.)/高野麻里佳

29. ありがとう、神様/和氣あず未

30. Find My Only Way/和氣あず未、高野麻里佳、Machico、上田瞳、大西沙織、大橋彩香、木村千咲

<アンコール>

31. うまぴょい伝説-TEAM C-/鬼頭明里、首藤志奈、高柳知葉、前田玲奈、松井恵理子、Lynn

32. うまぴょい伝説-TEAM B-/青木瑠璃子、大坪由佳、高橋未奈美、巽悠衣子、田所あずさ、徳井青空

33. うまぴょい伝説-TEAM A-/和氣あず未、高野麻里佳、Machico、上田瞳、大西沙織、大橋彩香、木村千咲

(C) Cygames, Inc.(C)2018 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」製作委員会