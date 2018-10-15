PS StoreでPS4タイトルを2本予約購入すると15％オフクーポンもらえる！？期間限定キャンペーンが開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、日本国内のPS Storeにて期間限定のキャンペーンを開始しました。
今回開催される「“PS4”タイトル2本予約購入で15％OFFクーポンプレゼント」キャンペーンは、期間中にPS4タイトルを2本以上予約購入した際に、15％OFFカート割引クーポンが貰える応募券が入手できるというもの。キャンペーンの詳細は以下の通りになっています。
■応募条件（①、②両方達成でもれなくクーポンプレゼント）
①キャンペーン期間中にPS4の予約受付中タイトルを合計2本以上購入する※
②キャンペーン期間中にキャンペーン応募券を取得する
※キャンペーン期間中であれば、予約受付中タイトルを別々のタイミングで合計2本以上購入した場合でも応募条件を満たします。
▼キャンペーン応募券ページ
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9002-NPJA00128_00-PREORDE000000000
■現在予約受付中のPS4タイトル
『KINGDOM HEARTS Ⅲ』：2019年1月25日(金)発売
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00002748/1
『ACE COMBAT 7:SKIES UNKNOWN』：CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00003193/1
>https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00003193/1
『Battlefield V』：2018年11月20日(火)発売
（『Deluxe Edition』は11月15日(木)から先行アクセス開始）
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00002697/1
『JUDGE EYES：死神の遺言』：2018年12月13日(木)発売
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00003164/1
▼全ての予約受付中タイトル一覧
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00000337/1
本キャンペーンでプレゼントされるカート割引クーポンの利用可能期間は2018年11月9日(金)から2018年11月14日(水)までになります。
応募条件を達成したお客様には、PlayStationNetwork(PSN)にご登録いただいているメールアドレス(サインインID)宛に2018年11月8日(木)までにクーポンコード付きのメールを送信させていただきます。
送付されるカート割引クーポンに関する注意事項は以下のページをご確認下さい。
▼PS Store 「カート割引クーポン」キャンペーン 基本規約
https://www.jp.playstation.com/psn/playstation-store/CouponPolicy/icd-game/
そんな同キャンペーンですが、2018年10月21日まで開催予定。予約受付中タイトルなどの詳細はこちらからも確認可能です。