■クロスオーバー情報やゲームシステムを紹介!

スクウェア・エニックス×Aimingの完全新作RPG「ゲシュタルト・オーディン」の配信直前生放送が10月17日(水)20時から配信されることが決定しました。本作初となる今回の公式生放送では、スクウェア・エニックスの歴代タイトルとさまざまな他社作品のキャラクターがメインストーリー上で「クロスオーバーする」ストーリー内容や、これまで公式サイトなどで公開してきたゲームシステムなどをより詳しく紹介していきます。注目の完全新作情報をお見逃しなく!

出演者

MC:茸(ゲーム実況者)

ゲスト:ランズベリー・アーサー(声優・二刀アーサー役)

ゲスト:七瀬彩夏(声優・糸羽シキ役)

ニコニコ生放送

http://live.nicovideo.jp/watch/lv316179482

YouTube Live

https://www.youtube.com/watch?v=sLDTMr1yGW8

(C) Aiming Inc. /SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.(C)2001,2007,2018 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ