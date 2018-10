豊永利行さん、松岡禎丞さんら声優陣が登壇！　大人気恋愛アプリゲーム『アイ★チュウ』5度目のファンミーティングの公式レポート到着

2018年10月14日(日)、iOS/Android向け恋愛リズムアドベンチャー『アイ★チュウ』の5度目となるファンミーティング「I★chu Fan Meeting Spécial ~The AKUMA of the OPERA~」がヒューリックホール東京にて昼夜公演で開催されました!

リーディングセッション(生楽器と朗読のコラボ)をメインコンテンツとした今回のファンミーティングには井口祐一さん(湊奏多役)、高塚智人さん(泡沫アイル役)、内匠靖明さん(バベル役)、寺島惇太さん(UJ役)、豊永利行さん(御剣晃役)、松岡禎丞さん(折原輝役)が登壇。

さらにイベントでは、AGF(アニメイトガールズフェスティバル)2018用に書き下ろされた各チームのリーダーのイラストと、2018年12月19日(水)発売される『アイ★チュウ ~ I★Chu Award 2018ミニアルバム ~』のジャケットも公開となりました。

本稿では、超満員となったファンミーティング・夜の部の公式レポートを公開された新情報とともにお届けします♪

『I★chu Fan Meeting Spécial ~The AKUMA of the OPERA~』夜の部・公式レポートが到着!

iOS/Android向け恋愛リズムアドベンチャー「アイ★チュウ」が、2018年10月14日(日)に5度目となるファンミーティング『I★chu Fan Meeting Spécial ~The AKUMA of the OPERA~』をヒューリックホール東京にて昼夜公演で開催した。

今回のファンミーティングは、ゲーム内のメインストーリーに登場する劇中劇「オペラ座のAKUMA」をモチーフにしたリーディングセッション(生楽器と朗読のコラボ)をメインコンテンツに据えるという挑戦的な舞台で、ステージには井口祐一(湊奏多役)・高塚智人(泡沫アイル役)・内匠靖明(バベル役)・寺島惇太(UJ役)・豊永利行(御剣晃役)・松岡禎丞(折原輝役)が登場し、会場を大いに盛り上げた。ここでは夜の部の模様をお届けする。

「アイ★チュウ」は女性ユーザーを中心に大人気のiOS/Android向け恋愛リズムアドベンチャー。ユーザーはとある有名芸能事務所が設けたアイドルの卵(アイチュウ)を育成する学園「エトワール・ヴィオスクール」の教師兼プロデューサーとなり、アイチュウ達を一人前のアイドルとして成長させる。

ゲーム内には9組のユニット、総勢32名のアイチュウと9人の魅力的なマネージャー達が登場し、彼等との恋愛を楽しむことが出来る。現在、ストーリーが進行し第3部が開幕しており、CDの発売やファンミーティングの開催なども行われている、多方面から注目を浴びているコンテンツだ。

大勢のファン達が期待する中、荘厳な鐘の音のSEが鳴り響き照明が静かに落ちる。すると待機していたミュージシャンによるテーマソングの演奏が始まり、舞台は幕をあけた。演奏が終わるとキャストが喋り出し、朗読劇が始まった。朗読劇は泡沫アイルを主人公に据えた物語で、アイルがアイチュウの面々たちとの舞台のレッスン中に自分が脚本を書いた物語の世界に入り込んでしまうという物だ。

アイルを除く舞台上のキャスト達も物語世界では悪魔や天使といった別のキャラクターを演じ、物語の世界を彩らせた。物語は中盤から悪魔の暗躍により不穏な影を見せ始めるが、アイルと潜んでいた天使の活躍によって悲劇に染まることなくハッピーエンドの結末にたどりついた。作中ではキャスト達によるテンションの高いアドリブが多々挟まれ、物語の筋と同時にキャスト達の個性も存分に楽しむことが出来、会場に大きな笑い声が響く一幕もあった。

物語の展開はそのままアイルの心の成長ともリンクしており、ここでしか聴けないエピソードながら、アイルというキャラクターを理解するにあたって非常に重要で特別な舞台となった。

朗読劇が終わると舞台を彩ったミュージシャンたちの紹介やキャスト達の感想トークが行われた。夜の部の朗読劇は昼の部以上にアドリブが炸裂していたので、キャスト達の感想トークは非常に熱を帯びた。

その後は朗読劇にセリフのみで登場していたKENN(愛童星夜役)からのビデオメッセージも披露された。KENNは朗読劇内で天使の役を演じていたことから、『自分の天使度はどれくらいですか?』などの質問に答えたりと、まるで一緒に会場にいるかのようなビデオメッセージであった。大きく盛り上がったビデオメッセージ後は、舞台は次のステージとして謎解きゲームコーナーへと移った。

謎解きゲームは、入場時に渡された封筒に入っていた問題を、会場ロビーに設置されていたヒントを元に解決するというもの。舞台上では改めてスクリーンにヒントが表示され、ファン達はキャストと一緒に全6問の問題を楽しんだ。全6問の答えを答案用紙に書き込むと一つの答えが導き出され、その答えはゲーム内でそのまま使えるプレゼントコードにもなっているとのことで、解答へのねぎらいもちゃんとしている所がファンを大切にするアイ★チュウらしい心遣いであった。

そうしてイベントも終わりの時間だ。最後には告知も行われ、公開されたのは、

(1)AGF(アニメイトガールズフェスティバル)2018用に書き下ろされたジーンズと白シャツを着た各チームのリーダーのイラスト(2)『アイ★チュウ ~ I★Chu Award 2018ミニアルバム ~』のジャケット

の二つの情報だ。

▲AGF2018 書き下ろしイラスト

▲AGF2018 書き下ろしイラスト

▲『アイ★チュウ ~ I★Chu Award 2018ミニアルバム ~』【初回盤】ジャケット

▲『アイ★チュウ ~ I★Chu Award 2018ミニアルバム ~』【初回盤】ジャケット

▲『アイ★チュウ ~ I★Chu Award 2018ミニアルバム ~』【通常盤】ジャケット

▲『アイ★チュウ ~ I★Chu Award 2018ミニアルバム ~』【通常盤】ジャケット

『アイ★チュウ ~ I★Chu Award 2018ミニアルバム ~』はアイ★チュウのキャラクター総選挙「I★Chu Award 2018」でブラン部門1位~3位になったAlchemistの夜鶴黒羽(CV.小林裕介)、Lancelotの三千院鷹通(CV.白井悠介)、F∞Fの愛童星夜(CV.KENN)のソロ楽曲とノワール部門で1位、2位を獲得したAlchemistの麗朔空(CV.西山宏太朗)とPOP'N STARの華房心(CV.村瀬歩)によるデュエット曲が収録されるアルバムで、ジャケットの公開はファン達にとっても大きなニュースとなった。

また、AGF2018では、会場限定で「もっともジーンズが似合うアイチュウは誰か」と言う『Jeanist Collection』投票も行われ、そこで1位になったキャラクターがゲーム内でカード化することも発表され、大きく盛り上がる告知コーナーとなった。

初出演のキャストあり、初のリーディングセッションあり、そして初の謎解きコーナーあり。初ずくしの挑戦的なイベントはファン達にも大歓声で迎えられることとなり、大きな歓声の中でイベントは終了となった。

なお、アイチュウは2019年4月21日(日)~29日(月)に東京・シアター1010にて、5月10日(金)~12日(日)に大阪・サンケイホールプリーゼにて2.5次元舞台『アイ★チュウ ザ・ステージ ~ Rose Écarlate ~』の公演を行うことが決定している。本日の公演に合わせてこちらも是非チェックしよう。

商品情報● 『アイ★チュウ ~ I★Chu Award 2018ミニアルバム ~』

2018年12月19日(水)発売

【初回限定盤】CD+缶バッジ1種+イラストカード5種+ゲーム内アイテムプレゼントコード

VIZL-1502 / ¥2,500+税

【通常盤】CD+ゲーム内アイテムプレゼントコード封入

VICL-65088 / ¥2,000+税

【収録楽曲】(初回限定盤、通常盤共通)

01 ...& ALL!! / 夜鶴黒羽(CV:小林裕介)

02 Noble Faucon Chevalier / 三千院鷹通(CV.白井悠介)

03 We are HEROES!!! / 愛童星夜(CV.KENN)

04 Sweet♥Mid♥Nightmare / 麗朔空(CV.西山宏太朗)&華房心(CV.村瀬歩)

05 ドラマ~冬だ!旅館だ!合宿だ!~

06 ドラマ~Alchemistの冬休み~

07 ドラマ~Lancelotの冬休み~

08 ドラマ~F∞Fの冬休み~

09 ドラマ~みんなでお風呂~

10 ドラマ~おやすみ前の一勝負!~

【封入特典】

■初回限定盤

・缶バッジ(全5種の内1種)ランダム封入

・イラストカード(全5種)

・ゲーム内アイテムプレゼントコード:総選挙2018 GRカード(全5種のうち1種選択可)

■通常盤※初回生産分のみ

・ゲーム内アイテムプレゼントコード:メロディピース 5ピース

【配信情報】

12月19日(水)より、iTunes Store、レコチョク他、各配信サイト またLINE MUSIC、Apple Music、Spotifyなど定額制聞き放題サービスにて配信スタート

**【店舗特典情報】

下記チェーンにて、対象商品をご予約・ご購入いただきました方に先着で、各オリジナル特典をプレゼント!!

【対象商品】

2018年12月19日(水)発売

アイ★チュウ『アイ★チュウ ~ I★Chu Award 2018ミニアルバム ~』

・初回限定盤(CD+グッズ) VIZL-1502 /¥2,500+税

・通常盤(CD) VICL-65088 / ¥2,000+税

●アニメイト全国各店/アニメイトオンラインショップ

BlancキャストコメントCD ~Thanks for your vote~

1. Thanks from 小林裕介 (Alchemist・夜鶴黒羽)

2. Thanks from 白井悠介 (Lancelot・三千院鷹通)

3. Thanks from KENN (F∞F・愛童星夜)

※特典は数に限りがございます。

※先着での配布となり、無くなり次第終了致します。

※上記対象チェーンの一部店舗では特典の取り扱いの無い店舗がございます。

※Amazon.co.jp では、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。

【アルバム】アイ★チュウ ~I★Chu Award 2018ミニアルバム~ 初回限定盤

【アルバム】アイ★チュウ ~I★Chu Award 2018ミニアルバム~ 初回限定盤

【アルバム】アイ★チュウ ~I★Chu Award 2018ミニアルバム~ 通常盤

【アルバム】アイ★チュウ ~I★Chu Award 2018ミニアルバム~ 通常盤

イベント情報● アイ★チュウ ザ・ステージ~ Rose Écarlate ~

2019年4月21日(日)~29日(月)東京シアター1010

5月10日(金)~12日(日)大阪サンケイホールプリーゼ

【脚本・演出】伊勢 直弘

【出演】

愛童 星夜役:川井 雅弘

湊 奏多役:大原 海輝

御剣 晃役:小波津 亜廉

華房 心役:設楽 銀河

神楽坂 ルナ役:前嶋 曜

及川 桃助役:古賀 瑠

エヴァ・アームストロング役:吉田 大輝

山野辺 澪役:伊地智 頼統

十文字 蛮役:雨坂 亮汰

轟 一誠役:吉岡 佑

赤羽根 双海役:坂垣 怜次

三千院 鷹通役:黒貴

公式サイト

● ファンミーティング情報

【タイトル】アイ★チュウ ザ・ステージ 1st Fan Meeting

【日程】2018年12月29日(土) AiiAシアターTokyo

【公演時間】

一部 13:30開場/14:30開演

二部 17:30開場/18:00開演

【チケット料金】(全席指定・税込)

SS席 ¥8,500

S席 ¥7,500

A席 ¥6,500

【チケット発売スケジュール】

プレリクエスト先行:10/19(金)12:00~10/28(日)23:59

恋愛リズムアドベンチャー『アイ★チュウ』

とある有名事務所「エルドール」が設けた学園。その名は「エトワール・ヴィオスクール」。その学園はアイドルの卵(アイチュウ)を育成し、一人前のアイドルにする学園。アイチュウたちは同期の子たちと勉強を学び、先輩たちからのサポートを受け、そしてアイドルとしての心構えを知っていく。そうした様々な経験を経て、アイドルになることを認められる。彼らの教師であり、プロデューサーであるユーザーは彼らを一人前のアイドルとして成⻑させる、リズムゲームと恋愛アドベンチャーが楽しめるゲームです。

タイトル:アイ★チュウ

配信形式:スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

ジャンル:恋愛リズムアドベンチャー

対応OS:iOS / Android

ゲームURL:iOS版/Android版

アイ★チュウ Record Release Special Site

アイ★チュウ ザ・ステージ 公式Twitter

アイ★チュウ公式HP

アイ★チュウ公式Twitter