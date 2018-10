SUGIZO、12月19日発売のベストアルバム『COSMOSCAPE Ⅱ』の詳細決定。戸水賢志の宇宙ガラスとコラボしたジャケット写真も公開

2008年リリースのベストアルバム『COSMOSCAPE』から10年、12月19日発売のベストアルバム『COSMOSCAPE Ⅱ』の詳細が決定した。

2011年リリース『FLOWER OF LIFE』から2017年リリース『ONENESS M』までのオリジナルアルバムに加え、舞台、映画音楽監督作品などの中からSUGIZO自身がセレクトし、現在進行形のSUGIZOまでを詰め込んだ、この10年の軌跡をたどる内容となっている。収録曲の中には、今年CMのために結成された異色の怪物バンド、怪物舞踏団(石川さゆり、SUGIZO、KenKen、にゃんごすたー、DJ RENA)による、この夏全世界245の国と地域で配信された「百鬼夜行」のロングヴァージョン「百鬼夜行~Psychedelia~」が収められることも発表となった。

また、ガラス作家の戸水賢志による宇宙ガラスをフィーチャーしたジャケット写真も公開。アートワークはかねてよりSUGIZO作品の数々を手掛けている松田剛によるもの。深遠なる美麗な宇宙が表現されている。

■既発:映像作品リリース情報

SUGIZO『Unity for Universal Truth』

now on sale

収録曲

[第一部]

1.IRA

2.THE CAGE

3.MESSIAH

4.NEO COSMOSCAPE

5.ARC MOON

6.FATIMA

7.Lux Aeterna

8.ENOLA GAY RELOADED

9.Decaying

10.禊

11.TELL ME WHY?

[第二部]

12. 永遠 feat. RYUICHI

13. VOICE feat. 清春

14. PHOENIX〜HINOTORI〜 feat. Toshl

15. DO-FUNK DANCE

16. The Voyage Home

《SPECIAL FEATURE》

MV: VOICE feat. 清春

MV: 感情漂流 feat. 辻仁成

Photo Gallery

Blu-ray UIXZ-4082 6,000(tax out)/ ¥6,480(tax in)

購入はこちら

DVD UIBZ-5082 5,000(tax out)/ ¥5,480(tax in)

購入はこちら